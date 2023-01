El enojo de Cazzu en el Festival Bum Bum: A mí me pagan por estar acá

Desde su nacimiento, el Festival Bum Bum se planteó como una fiesta para todos los géneros. Con La Mona Jiménez a la cabeza cerrando todas las noches, el festival ofrece una oferta variada de gustos y estilos.

Sin embargo, algunos todavía plantean diferencias y demuestran su enojo con ciertos artistas. Así lo sufrió Cazzu, que este sábado subió al escenario principal justo antes de la llegada del cuartetero y recibió algunos mensajes y agravios.

Mientras daba su imponente show, un grupo de personas que se encontraba ubicado adelante comenzó a hacerle señas con las manos para que se vaya. La cantante, lejos de obviarlos, prefirió hacerles frente: “Cuando hay mucha gente que no nos conoce, normalmente cuando una es chica y se sube a un escenario, te insultan, te dicen andate (chupame esta). Soy una señora, me tenés que respetar”.

Y dirigiéndose a ese grupo en particular, siguió: “Hay que tener un montón de huevos para subirse a un escenario, hay muchos chabones que no tienen los huevos. Me paro orgullosa acá y al que no le gusta ya fue”.

Por último, se despachó con una dedicatoria: "Se lo quiero dedicar a los chicos que me piden que me vaya. A mí me pagan un montón por estar acá, a ustedes no creo. Aguante Córdoba, aguante el cuarteto y aguante el respeto".

Además, la trapera contó que cuando era chica no conocía los bailes de cuarteto, porque no se hacían muchos en Jujuy. Pero aseguró que cuando se mudó a Tucumán iba siempre con sus amigos cada vez que La Mona actuaba.

Ya indiferente con los haters, interactuó con el público, cantó Paloma loca y reveló cuál es su bebida favorita: “No me gusta la birra, no tomo otra cosa que no sea fernet”.

Fuente: El Doce