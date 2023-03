El homenaje de Benjamín Vicuña a su hija Blanca

Benjamín Vicuña recordó, como todos los 8 de cada mes, a Blanca, la hija que tuvo con Pampita Ardohain y que murió hace más de 10 años tras sufrir una neumonía hemorrágica.

Esta vez, el actor homenajeó a su nena de una manera mística y especial: le armó un altar en su casa, con una foto de la chiquita y dos velas. En la historia de Instagram, además, compartió el tema “Niña Bonita”.

“Mi niña bonita, sonrisa de princesa. Es una obra maestra de los pies a la cabeza”, dice la versión del tema que compartió Vicuña, interpretado por Dstance & Melissa Robles.

A principios de marzo, el actor chileno sorprendió al contar que homenajeará a su hija con un libro. “Esto es lo más personal que he hecho”, aseguró sobre el proyecto, que es una manera de transformar el dolor y el duelo.

En una entrevista con el diario El mundo de España, ahondó en lo que siente por esta iniciativa que emprendió. “Suelo esconderme detrás de los personajes que hago. Pero esto de escribir ha sido catártico y necesario”, definió.

“Es un homenaje gigante y, a la vez, un salvavidas para muchas personas, familias y padres que han atravesado lo mismo que yo, que, por momentos, no se ve la luz, no se ve el otro lado del río. Creo que estos libros sanadores pueden ser de gran ayuda. Y yo decidí hacerlo porque me escribía mucha gente. Inevitablemente, me transformé en un embajador del dolor”, aseguró.

