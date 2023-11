El llamativo posteo de Fabián Cubero sobre su situación económica y los regalos que le piden sus hijas

Fabián Cubero generó revuelo en las redes sociales al compartir un video humorístico sobre su situación económica, en el que bromea acerca de los costosos regalos que le piden sus hijos para Navidad. Este post llega después de que su pareja, Mica Viciconte, negara estar atravesando problemas financieros.

En la publicación de Instagram Stories, Cubero mostró un video con un árbol de Navidad y dos hombres riendo, acompañado de un texto que decía: "Yo leyendo la carta de mis hijos a Santa. De Play 5 a iPhones, mientras le echo agua al shampoo". Aunque se trata de una broma, la elección del momento para compartir este contenido llama la atención, especialmente después de que Mica Viciconte desmintiera recientemente rumores sobre supuestas dificultades económicas.

Fabián Cubero sorprendió con una publicación en sus redes sociales. (Foto: Captura Instagram /fabiancuberooficial)

La controversia surgió cuando un medio afirmó que Viciconte y Cubero estaban enfrentando problemas financieros, lo que incluso los habría llevado a vender el trofeo de MasterChef de Mica. La mediática respondió indignada a través de las redes sociales, desmintiendo la información y explicando que la venta de algunos muebles se debía a su próxima mudanza a un lugar más pequeño, no a una crisis económica.

En su mensaje, Mica aclaró que no está vendiendo su trofeo de MasterChef y destacó que las figuras públicas no son automáticamente millonarias solo porque trabajan en televisión. Afirmó que, aunque tienen beneficios, conocen la realidad económica del país y no les sobra el dinero, pero tampoco están en crisis. Concluyó su declaración afirmando que no falta para comer y que se encuentra bien y tranquila.