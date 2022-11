El papá de Cami Homs destrozó a De Paul: "Mi hija se merece otra cosa"

Horacio Homs fue uno de los consultados sobre los rumores de crisis entre De Paul y Tini en los que estuvo vinculada su hija, Camila. En diálogo con Juan Etchegoyen (Mitre Live), el papá de Camila no dudó en opinar sobre el presente sentimental de la modelo y fue contundente.

“Ella está contenta hoy cómo está y a mí no me gustaría la posibilidad de una reconciliación con Rodrigo, él es buen chico pero mi hija creo que se merece otra cosa, está muy bien como está”, aseguró Horacio sobre las chances de que su hija regrese con el futbolista.

Además de contar cómo está hoy la relación entre la modelo y su expareja, agregó: “Hemos pasado por muchas cosas, para mí esto es triste por mis nietos, pero fue lo mejor para ella, entonces cuando es lo mejor para un hijo se pelea y ya no se habla más de la separación”.

Sobre los rumores constantes que hablaban sobre un acercamiento entre De Paul y su expareja, Horacio se mostró desconfiado: “El destino nadie lo conoce pero creo que no hubo ningún intento de ninguno de los dos, Camila está enfocada en otra cosa y lo que menos desea es volver con Rodrigo, fue todo muy duro al principio con lo que pasó”.

En cuanto a la relación que mantiene él actualmente con el jugador de la Selección, detalló: “Con Rodrigo hablé hace un par de meses, pero no tengo nada de qué hablar, uno tiene su conciencia en las cosas que hace, Rodrigo es buen chico pero gracias a Dios no está con Camila, no es un chico para Camila, esa es la verdad”.

“Ella está mejor sola que cuando estaba con Rodrigo, ella es divertida y muy sana y la veo espléndida y en otros momentos no la veía tan bien como está ahora. Sufrió mucho. No tengo nada para decir de la relación de Rodrigo con Tini Stoessel, lo que pasó pasó y por algo fue. Cada uno actúa como le parece y uno toma las cosas como de quién viene y nada más”, cerró.