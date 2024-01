El sincericidio de Jujuy Jiménez sobre lo que espera de un hombre y confesó si estaría en pareja nuevamente

Sofía “Jujuy” Jiménez pasó por Socios del Espectáculo y habló de esta nueva etapa de soltería tras haberle puesto punto final a su historia de amor con Bautista Bello por serle infiel.

Indagada por su presente sentimental, la modelo se sinceró en el programa que conducen Adrián Pallares y Rodrigo Lussich por eltrece: “Tampoco es que estoy sola, siempre estoy abierta a conocer. Este verano quiero tener permitidos, nada de noviazgo fijo ”.

En cuanto a la consulta sobre si le escriben muchos famosos, Jujuy respondió: “Más o menos. Yo creo que, por ahí es más una idea de lo que se imaginan que uno puede llegar a recibir, pero no es así en la diaria. Hay muchos verificados (que me escriben)”.

“No me fijo tanto en el rubro. A mí me pasa que, de verdad, para estar con alguien necesito mirarlo a los ojos y que me genere algo, que me pasa algo y me transmite. No importa lo que hace, pero que haga algo. Que trabaje, eso seguro, no estoy para mantener a más nadie”, continuó.

Por último, Sofía reveló que un jugador de la Selección intentó contactarse con ella: “Me mandó mensajitos, pero nunca respondí. Viste que podés ver qué escribieron y que no se entere. Y lo gracioso es que después quise mostrarle a una amiga para reírnos, y ya lo había borrado. Yo creo que todos tiran y tiran y el que pica, pica. Y está bien, hoy se maneja todo mucho así”.

JUJUY JIMÉNEZ REVELÓ CÓMO REACCIONARÍA SI SE CRUZARA CON SUS EX, EL PELADO LÓPEZ Y JUAN MARTÍN DEL POTRO

Fiel a su sinceridad, Sofía “Jujuy” Jiménez abrió su corazón y dio una profunda entrevista en la que reveló cómo reaccionaría si se cruzara a sus ex, Juan Martín del Potro y Guillermo “el Pelado” López.

“Yo ahora estoy bien y con todos mis ex me llevo muy bien. Con Juan no volví más, pero sé que si lo cruzaría estaría todo bien y nos abrazaríamos. Elijo quedarme con los lindos recuerdos de todos”, comenzó diciendo la modelo en una nota que dio a Agarrate Catalina, el ciclo radial que conduce Catalina Dlugi por La Once Diez.

“Con el Pelado también. Recuerdo que me hacía reír mucho. A los dos, si los cruzo les daría un abrazo y elijo quedarme con lo lindo”, agregó, después de haber dado que hablar con unas picantes declaraciones sobre lo que fue su historia de amor con el conductor.

Por otro lado, Jujuy se refirió a su separación de Bautista Bello tras haberle sido infiel: “Me escribieron muchas mujeres para solidarizarse porque, además, lo vivido me humaniza. Fue el dolor de cuando alguien rompe tu confianza y se te cae el mundo porque se te caen todos los proyectos que tenías con esa persona, como hijos, matrimonio, familia, casa, todo junto”.

“Pero algo me frenó a que no llegue tan lejos con él y confío en una fuerza universal que me guía y que acompaña mis pasos. Mi mamá quería ir a buscarlo y matarlo, pero me bancó y me aseguró que pasaba por algo. Ahora no quiero salir con nadie. Obviamente, muchos me hablan, siempre hay alguien que te interesa más que otros, pero estoy súper bien conmigo misma”, cerró la joven, a corazón abierto.

