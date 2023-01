El tierno saludo de fin de año de Leo Messi: "El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió"

Con la llegada de Año Nuevo, este 31 de diciembre todos mandaron o publicaron mensajes de saludo y agradecimiento para otros. Lo mismo hizo Lionel Messi, quién publicó en su Instagram unas palabras para todos sus seguidores y fanáticos.

"Termina un año que jamás podré olvidar. El sueño que siempre perseguí por fin se cumplió", describió el 10 de la Selección Argentina en su cuenta de Instagram. El mensaje estuvo acompañado por una foto con toda su familia a quienes también les dedicó unas palabras: "Pero eso no valdría tampoco nada si no fuera porque puedo compartirlo con una familia maravillosa, la mejor que se puede tener, y unos amigos que me apoyan siempre y no dejaron que me quedara en el piso cada vez que me caí".

El capitán que obtuvo su primera Copa del Mundo a los 35 años expresó que tiene "un recuerdo muy especial para todas las personas" que lo siguen y lo bancan. "Es increíble poder compartir este camino con todos ustedes", agradeció Messi.

"Sería imposible llegar hasta donde llegué sin tanto aliento que recibí tanto de toda la gente de mi país como de París, Barcelona y de tantas otras ciudades y países desde los cuales vengo recibiendo cariño", dijo el delantero en mención a quienes lo acompañan desde los clubes donde jugó y desde todo el mundo. Por último, dejó un deseo para todos en este principio del nuevo año: "Ojalá que este año haya sido también maravilloso para todos y les deseo toda la salud y la fuerza para seguir siendo felices en 2023. Un abrazo enorme a todos!".

Messi se vistió de enanito verde para recibir el Año Nuevo y fue furor: “El que es campeón hace lo que quiere”

En las fotos que Leo publicó en su cuenta de Instagram, y que tiene más de 14 millones de likes, se lo puede ver con una camisa y una bermuda verde, con vivos naranjas, similar a la vestimenta de un gnomo. Allí aparece rodeado de su esposa, Antonela Rocuzzo, y de sus hijos, todos con cara de felicidad.

El posteo no pasó desapercidbido entre los fanáticos del crack que además de enviarle muchísimas muestras de cariño, también se animaron a bromear con su atuendo: “El que es campeón del mundo se viste como quiere”.

Por la imagen se puede ver que Leo y su familia pasaron el Año Nuevo en su mansión de Funes, en las afueras de Rosario, que está ubicada en el barrio privado Kentucky, lugar en el que se hospedó en nuestro país tras ganar la Copa de Mundo.

La imagen se tomó al costado de la pileta que muestra que tiene divertidos juegos para chicos y grandes como por ejemplo, un tobogán de agua.