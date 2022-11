En Argentina gobierna Messi y el jefe de Gabinete es Scaloni: los fuertes editoriales de Viviana Canosa

Con una animación de ella misma y su voz en off, las piezas audiovisuales de aproximadamente dos minutos ya alcanzaron un total cercano al millón de reproducciones. Viviana Canosa transita sus primeros días en TikTok —red social en la que ya publicó cinco videos a través de los cuales editorializa— y en sus primeras entregas apuntó contra la clase política en general y Cristina Kirchner, en particular. A su vez, Qatar 2022 tampoco quedó fuera de su radar: “Hoy en Argentina gobierna Messi y el jefe de Gabinete es Scaloni. El Gobierno está usando el virus del Mundial. Imaginate todos los sapos que no vamos a estar comiendo. En el fútbol somos potencia, pero como país estamos en la D”, le dice a su público en una de sus últimas entregas.

En el primero de sus publicaciones, la conductora había anunciado: “Me censuraron. Me sacaron de la tele. Pero acá estoy en las redes, para decir lo que se me canta. ¿Me seguís en TikTok? Voy a ser la voz del 'rebaño de pelotudos'. Les voy a romper las pelotas a todos los políticos. ¡Van a correr!”. Aquel debut en TikTok dejó un total un total de 722.000 reproducciones.

En sintonía con aquel estreno, los siguientes cuatro posteos mantuvieron la línea, encontrando en Cristina Kirchner al principal eje de sus críticas. “Cristina ahora es más peronista que Perón. Ellos buscan un perfil épico, el que no tienen”, dijo poco después del acto por el Día de la Militancia organizado en La Plata, en el que la Vicepresidenta fue la única oradora. “Ella es pragmática: si ahora tiene que ponerse el disfraz de peronista, se lo va a poner y lo va a hacer. El acto de 'Cristina Presidente', era como un Crestinapalooza”, señaló.

A continuación, enfatiza: “La gente le pide a Cristina 'volvé' y ella gobierna desde hace tres años. Más termo, no se puede ser, hermano. La venden a Cristina como si estuviera en campaña y Alberto no existiera. '¡Cristina Presidenta! ¡Cristina Presidenta!'”. “'Todo en su medida y armoniosamente', dijo sin que se le cayera la cara de vergüenza. ¿Alguien le puede explicar que llegó al acto en un helicóptero de la presidencia, porque ella es gobierno? Piensa que somos un rebaño de pelotudos. Nos quiere hacer creer que no tiene nada que ver con este desastre. Ella puso por Twitter al títere en la rosada”. “Cómo coquetea con la presidencia”, reflexionó.

Luego, en otro video, pero también analizando aquel discurso de CFK, Canosa apuntó: “La jefa del frente 'Todos contra Todos' también habló del acuerdo democrático y del discurso de odio y, por supuesto, se puso el traje de víctima: ella, que no respeta la decisión de la Corte Suprema y se pasa la institucionalidad por el orto (sic); ella que hizo del odio una forma de hacer política; ella, que no tiene palabra, te habla de un acuerdo... ¿Cómo hacés, hermano? Si acordás algo, te das vuelta y te clava un puñal. Y si no me crees, preguntale a Alberto Fernández. Los privilegios son para ellos y la pobreza, para nosotros”.

“Cristina nos habla como si estuviéramos en el paraíso, ¿sabrá que tenemos una inflación más alta que Venezuela? ¿Quién es esta mujer para levantar el dedito y apuntar a los demás cuando está a punto de ser condenada por corrupta? Dice que nunca estuvo a favor de la violencia, pero sus soldados no paraban de cantar: '¡Si la tocan a Cristina, qué quilombo se va a armar!', amenazando a la Justicia”, completó en aquel video.

En su penúltimo posteo, en tanto, conectó el escenario local con la Copa del Mundo que se disputa en Qatar. “Parece que no pasa otra cosa que el Mundial en la Argentina. Los goles de Messi tapan la inflación, la suba del dólar y la pobreza extrema por eso le pido al 'rebaño de pelotudos' que no se dejen engañar por este gobierno de farsantes”, apuntó.

“Ellos nos quieren zombies, distraídos y para eso, el Mundial es perfecto, mientras todos estamos preocupados por la Scaloneta, Cristina aprovecha para cagarse (sic) en la institucionalidad y no respetar la decisión de la Corte por eso ¡hay que cortar con el Mundial!”, le pidió a sus seguidores en la red social.

En ese sentido, profundizó: “¡Me importa tres carajos y medio si salimos campeones o nos volvemos en la primera ronda! Lo importante es que los pibes no se caguen de hambre y tu familia llegue a fin de mes; que no te maten para robarte las zapatillas, que los pibes de Argentina estudien, que los narcos no manejen este país. Ese es el único Mundial que quiere ganar, pero lamentablemente el Mundial se convirtió en un tema de Estado”.

“Hoy en la Argentina gobierna Messi y el jefe de gabinete es Scaloni —enfatizó Canosa—. El Gobierno está usando el virus del Mundial para empomárnos de parado (sic). Imaginate todos los sapos que no vamos a estar comiendo. En el fútbol somos potencia, pero como país estamos en la D”.

En su última publicación en Tik Tok, la conductora también criticó al Gobierno nacional respecto a su política en derechos humanos. “¿Viste que varios artistas como Rod Stewart y Dua Lipa rechazaron actuar en la ceremonia inaugural del Mundial por las denuncias de violaciones a los Derecho Humanos en Qatar? Bueno, ¿no te parece que este gobierno, que quiere hacer creer que son los abanderados de los Derechos Humanos, no diga absolutamente nada del tema? De repente, todos se quedaron muditos”, planteó.

“De esto nadie dice nada, no se habla —insistió—. Ellos que son tan feministas, tan verdes. No hablan del sometimiento que tienen las mujeres en estos países. Con su presencia y su silencio, Argentina está avalando las violaciones a los derechos humanos en Qatar. Este es un Mundial acusado de corrupción. Pero bueno, estamos en una crisis terminal y el pueblo necesita del opio del fútbol, así que los valores los guardamos en un bolsillito y continuamos con este show”. Luego, Canosa finaliza su último video anunciando la cantidad de días que restan para el final del gobierno actual. También lo hace en los anteriores: “Faltan 358 días para que se vayan”.

Recordemos que la periodista habló por primera vez en público sobre las razones por las cuales decidió renunciar al programa que conducía en A24, hace un mes. En aquel momento, la conductora de Viviana con Vos, que se emitía de lunes a viernes a las 21, informó que por diferencias con la gerencia del canal había decidido dejar el ciclo.

En esa oportunidad, Canosa había señalado que atravesaba una situación difícil porque está al cargo de la manutención económica de su hogar y ese mes no cobrará el salario por la decisión que adoptó. “Estábamos haciendo un éxito y nadie se baja de un éxito, no podía hacer otra cosa, mi renuncia sirvió para exponer que había censura”, aseguró. “No me fui porque tenía otro trabajo o tengo otro, pero estoy feliz con la decisión que tomé”, desarrolló.

Viviana Canosa había debutado en el ciclo Viviana con Vos el 1° de marzo de 2021, en el horario de las 18. En su segunda temporada se mudó a la franja de 21 a 23, un horario que estrenó el 21 de febrero y en el que permaneció hasta el jueves 4 de agosto, día que salió por última vez al aire, junto a sus compañeros Juan Manuel Dragani, Ezequiel Spillman, Jorge Giacobbe y Andrés Bombilla.

Fuente: Infobae