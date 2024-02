Fernanda Iglesias habló de su denuncia contra Roberto Pettinato: Yo no tuve una relación, yo fui acosada por él

Hace algunos años, Roberto Pettinato fue denunciado públicamente por acoso sexual por varias mujeres que formaron parte de sus diferentes ciclos en radio y televisión. Y en las últimas horas, el tema volvió a escena a partir de la visita de Amalia Granata a ¿Y ahora quién podrá ayudarnos?, el ciclo de Ernesto Tenembaum en el que trabaja Tamara, la hija del músico. Allí, la actual diputada recordó su trabajo junto al conductor en Un mundo perfecto, donde sintió que su carrera empezó a despegar. “Fui muy feliz porque me dejaba desarrollar no solo como panelista, en ese momento se usaba mucho mostrar el cuerpo y me divertía. No me sentía cosificada mostrando el cuerpo”, aseguró.

Durante la mencionada entrevista, que reprodujeron en LAM (América), Granata destacó su buen vínculo con Roberto, avalado por Tamara, a diferencia de otras mujeres que habían pasado por el ciclo. “Después desfilaron muchas que no congeniaban con Roberto. Cuando lo sabés llevar te divertís y lo pasas bien. El resto de las que pasaron por esa silla se sentían acosadas, se sentían ofendidas... yo he visto cada cosa, que si yo hablara... Después eran todas acosadas”, aseguró.

En este panorama, Granata visitó el programa que conduce Ángel de Brito, donde comentaron el tape con sus declaraciones en Radio con Vos. “A lo mejor los gemidos que escuchábamos no eran de placer. Puede ser. Yo escuchaba gemidos de dos personas placenteras”, señaló la diputada, y sin querer dar nombres, aludió las mujeres que luego lo habían acusado al conductor.

En este punto, en el panel mencionaron a Josefina Pouso como uno de esos posibles nombres, hasta que Granata le habló directamente a Iglesias, panelista habitual del ciclo. “Vos fuiste novia de Roberto, tuviste un approach con él”, afirmó la diputada, lo que fue negado por la periodista. “Yo fui acosada por Roberto, él se metía en mi camarín como si fuera una violación. Te lo quiero decir así, en la cara”, aseguró.

Es horrible que digas 'escuchaba gemidos y no se qué', porque se dijo que tenía una relación cuando estaba siendo acosada en un camarín”, continuó Iglesias, que agregó que eso se produjo mientras compartían Duro de Domar en El Trece. “Obviamente se escuchaban ruidos, las maquilladoras estaban al lado y decían 'tienen un romance'. No, yo estaba siendo acosada”, enfatizó.

“¿Entraba y se te tiraba encima?”, preguntó Ángel de Brito. “Sí, así como si fuera una violación”, ratificó Iglesias. “Yo no podía hacer nada, había momentos en los que estaba como avasallada, que pase lo que tenga que pasar y que el tipo después no me trate mal al aire”, siguió la periodista, contextualizando el hecho en la televisión de quince años atrás.

Más adelante la periodista se refirió a otro ciclo que compartió con el exsaxofonista de Sumo y al que se había referido la invitada: “En Un mundo perfecto, donde él se masturbó adelante mío en el camarín, empecé a decirle a mi novio que me acompañe”. Ante la consternación de sus compañeras de panel, Iglesias reflexionó. “Lo peor de todo es que no me daba cuenta de que estaba siendo acosada, yo pensaba que era lo que tenía que pasar en la tele. Y cuando me di cuenta, cuando Thelma Fardin contó lo que le había pasado, lloré tres días seguidos”.