Fernando Ruiz Díaz, líder de Catupecu Machu, sufrió un ACV y debió cancelar la gira internacional

Las alarmas se encendieron el pasado 15 de febrero cuando Fernando Ruiz Díaz , vocalista de Catupecu Machu, debió ser internado por un cuadro de mareos y presión alta, que posteriormente fue diagnosticado como un accidente cerebrovascular, vinculado al estrés .

El intérprete fue sometido a varios estudios de rutina, exámenes que permitieron identificar la causa de sus síntomas, situación que llevó a la banda, una de las más icónicas del rock argentino, a postergar su encuentro con los fans europeos, a la espera de una pronta recuperación de su líder.

La cancelación de la gira supone una notable decepción tanto para los seguidores de la banda como para los miembros de Catupecu. No obstante, manifestaron su compromiso con la salud de Ruiz Díaz y su intención de reprogramar las fechas una vez se haya recuperado totalmente. Los detalles sobre la devolución de entradas y posibles nuevas fechas de los conciertos serán comunicados próximamente. La agrupación utilizó ese medio para agradecer la comprensión y el apoyo de sus fans en estos momentos difíciles.

En lo que respecta a las próximas presentaciones de la banda, en los días por venir, según el cronograma por ellos anunciado, la gira europea que comenzaría el jueves 22 de febrero en Valencia continuaría el 23 en Madrid, en tanto que el 25 actuarían en Berlín, para solo dos días después, el 27, partir a Mallorca y el 28 de febrero actuar en Barcelona. El 1 de marzo estaba todo dado para el show de Dublin, mientras que el 16 de marzo estaba prevista la presentación en Chile, en el marco del Lollapalooza. Además, el mismo mes se desarrollaría el Festival Asuncionico en Paraguay y el Rock En Baradero en la Argentina.

En una reciente charla con Teleshow, al referirse a las exigencias y a su nueva visión de la vida desde el nacimiento de su hija, Ruiz Díaz destacó: “Yo no puedo pensar ahora mi vida sin Lila o cómo antes vivía sin eso. Lila es lo que más me importa en la vida. A mi Lila me la dio la música, el soundtrack de mi vida, que es la música. Mi vida es la música. Entonces ella es música para mí. Yo no puedo vivir sin música. Si no respiro, me muero. Y si vivo sin música, me muero. Toda la vida para mí es música, todo el día. Ella es la música de mi vida. Y un poco, también, este Catupecu está tan vivo que yo ya me emociono de pensar que ella va a ir a Obras, a la pullman, a sentarse a ver a papá... A ella le encantan Ca7riel y Paco Amoroso y los fue a ver cuando tocaron ahí. Y me emociona que ahora nos vaya a ver a nosotros, que tantas veces estuvimos ahí. Lila, para mí, es lo que tienen que ser los hijos. Yo tengo tantos amigos que los hijos no han sido todo para los padres. Para mí es todo. “Todo” no significa que dejo todo, todo lo contrario. Dejo las pelotudeces, hay cosas que ya no me interesan más desde que nació ella”.

Ante ello explicaría: “Hay como una exigencia de la gente que te sigue y de tu gente cercana, también. Cuando vos empezás a hacer el camino que hicimos nosotros, podés perder la vida. Te perdés cumpleaños, nunca más vas a comidas o asados de un amigo o amiga. Perdés todo eso. Mientras la gente llega al fin de semana y descansa, es cuando vos más tocás, de jueves a domingo. Cuando volvés de gira ya no podés más y en la semana tenés exigencias de muchas cosas. Antes me preocupaba por eso, ahora... Bueno, si lo entienden bien y si no... Además, te volvés más heavy, más guerrero porque tenés que proteger a tu hija. Cuando empezás a tocar, querés tocar en todos lados para que te conozcan, y después terminás tocando en todos lados porque hay una maquinaria que tenés que mantener y decís: 'Pero si esta fecha no tengo ganas de hacerla, es horrible tocar en este lugar'. Lo hacés por plata, porque vas a un lugar y la gente no quiere escuchar nada más que 'Magia veneno' y 'Y lo que quiero es que pises sin el suelo'. Yo ya no tengo ganas de eso”.

El comunicado de la banda:

Lamentablemente queremos anunciar la cancelación del tour europeo de Catupecu Machu, que comenzaba este jueves en la ciudad de Valencia y con el cual la banda iba a visitar también Madrid, Barcelona, Mallorca, Dublin y Berlín.

El pasado 15 de febrero, Fernando Ruiz Diaz, tuvo que ser internado debido a un cuadro de mareos y presión alta. Luego de realizarle estudios de rutina, se pudo constatar que el cantante sufrió un accidente cerebrovascular, producto del estrés.

A pesar del susto, Fer se encuentra bien y no tiene daños severos, ni secuelas aparentes. Actualmente, se encuentra evolucionando favorablemente, haciendo el reposo sugerido por los médicos y de continuar así, recibirá el alta en los próximos días.

Los tickets adquiridos para las diferentes fechas serán reembolsados en su totalidad, a través de los mismos medios por los cuales fueron comprados. Los equipos correspondientes se pondrán en contacto para informar sobre el procedimiento en cuestión.

Agradecemos su comprensión y les llevamos tranquilidad a todos sobre la favorable recuperación de Fernando, esperando poder volver a cruzarnos pronto en los escenarios.

Fuente: Infobae