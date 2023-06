Filtraron el supuesto plan de Jorge Rial para quedarse con la tenencia de Francesco, el hijo de Morena

Jorge Rial volvió de sus románticas vacaciones en Madrid y ya estaría pensando cómo traer de Córdoba a Francesco Benicio, su único nieto. Morena Rial decidió enviarlo a esa provincia porque sintió que corría peligro en Buenos Aires, donde día atrás sufrió un accidente automovilístico que consideró un ataque mafioso.

En LAM (América), Yanina Latorre dio a conocer el plan que tendría en mente el periodista para quedarse con la tenencia del nene, que actualmente está bajo el cuidado de Facundo Ambrosioni, su papá. “Él está muy enojado porque el nene no está yendo al jardín. La pelea inicial con Morena fue por eso. Ahora Jorge se está aliando con Facundo y su mamá para actuar jurídicamente sobre Morena”, fue el mensaje que le llegó a la panelista.

Segundos después, volvió a agarrar su celular para continuar detallando la información que le enviaron: “Va por todo. Ya lo tiene arreglado con Béccar Varela para ver qué hacer. Quiere alegar que More tiene problemas emocionales para una insanía como hizo la otra vez, que le pidió ayuda a Capulla, por eso dice todo el tiempo que quiere proteger al nieto”. Días atrás, había sido la mismísima Morena la que dio a conocer que el conductor el advirtió sobre el deseo de criar a Francesco. “A Jorge no lo voy a perdonar, esto no tiene arreglo”, sentenció.

Jorge Rial contó el trastorno que padece su hija Morena

En un acto de sincericidio con los periodistas que lo esperaron en Ezeiza tras regresar de España, Jorge Rial reveló el trastorno que padece su hija Morena y se mostró muy preocupado por ella, aunque aseguró que no accionará legalmente como sí lo hará Rocío Rial, que le puso una cautelar para que no la mencionara más.

“Están manipulando a una chica con problemas emocionales. No puedo hablar mal de mi hija. Solo siento compasión por ella en este momento y un poco de lástima por los mayores que la están manipulando. Mis hijas son absolutamente responsables de sus actos, yo estoy para lo que necesiten. Como estuve siempre y todo el mundo lo sabe. No tengo que andar dando explicaciones aunque tuve que ser padre y madre al mismo tiempo”, reflexionó ante las cámaras de LAM.

Fuente: Todo Noticias