Flor Vigna defendió a Luciano Castro tras las críticas de Sabrina Rojas por su rol como papá: "Es injusto"

Flor Vigna fue consultada sobre la letal crítica que Sabrina Rojas le hizo a Luciano Castro por su rol como papá . Hace una semana, la expareja del actor había dicho que tenían prioridades diferentes con respecto a la crianza de sus dos hijos en común y generó polémica.

“¿Cómo tomaste las críticas que le hizo Sabrina a tu novio, a Luciano?”, le preguntó el notero de Intrusos a la bailarina que estuvo como jurado en el Bailando. Lejos del conflicto, Flor comentó: “Me parece que él es muy buen papá y ella muy buena mamá. Me quedo con eso. Si a mí me toca hablar de Lu, que es la persona que más conozco, él lo da todo por sus hijos, se desvive por ellos”.

Acto seguido, dejó en claro que le parecía un comentario con el que no estaba de acuerdo: ”Siento que fue un poquito injusto todo. Por ahí él por no querer dar notas, porque Lucho es más perfil bajo, prefiere no salir a hablar y a veces queda mal parado, pero no es así, porque él es re buen papá”.

“Es un hombre que vivió muchas cosas muy tremendas, como la muerte de familiares muy cercanos. Él aprendió a ponerse una armadura para salir adelante, pero solamente es una coraza”, concluyó.

POR QUÉ SABRINA ROJAS SE ENOJÓ CON LUCIANO CASTRO

La semana pasada, Sabrina Rojas no tuvo problemas en hablar sobre el durísimo posteo que le dedicó a Luciano Castro. “Mucho gimnasio, pero trabaja el cerebro un poquito también”, decía la historia que la actriz le dedicó a su ex. En diálogo con Intrusos, Sabrina aclaró que el papá de sus hijos estuvo para el cumpleaños del más pequeño, aunque hubo una actitud que le generó disgusto.

“El papá apareció, nos fue a buscar al aeropuerto, pero bueno, somos una mamá y un papá que tenemos distintas prioridades con respecto a cosas de nuestros hijos. A veces yo pretendo que sea de una manera que no es. No porque me imponga, sino porque considero que es una cuestión de amorosidad hacia los niños”, disparó la modelo al ser consultada por el cronista del ciclo televisivo.

Acto seguido, sumó: “El padre ya tenía preparadas otras cosas. Son cuestiones que ocurren. Me pasó que estaba en Instagram y se me venía la frase de ese tema a la cabeza. Me pareció divertido ponerla porque estaba recaliente”.

Más allá de este mal momento, Sabrina aseguró que con su expareja mantienen una muy buena relación: “Tengo mucho diálogo con Luciano, todo esto lo hablo con él. Pero me sonaba eso y siento que a veces hay que alimentar el alma y la mente, nutrirla también”.

En cuanto a la reacción del actor sobre el polémico posteo, la modelo fue contundente: “Ni hablamos. Somos muy distintos para esas cosas. Yo a veces estoy muy cansada trabajando, pero lo hago para que mis hijos la pasen bien y les quede un lindo recuerdo mientras estén acá. Priorizo mucho el bienestar de los nenes, más que mi vida propia. Él tiene otra manera, otros tiempos, otra energía distinta”.

Fuente: Todo Noticias.