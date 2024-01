Vinculan a Viviana Canosa con Luis Lacalle Pou: estuvieron juntos en Punta del Este

Viviana Canosa y el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, habrían compartido un evento recientemente en Uruguay y se rumorea sobre un posible encuentro posterior entre ambos.

El periodista Martín Lema compartió la información tras comunicarse con Canosa, quien no confirmó ni negó el hecho, generando más especulaciones sobre la posible relación. Según Lema, después de un evento organizado por el Ministerio de Turismo en Punta del Este, al que asistieron diversas personalidades políticas y del espectáculo, Lacalle Pou y Canosa se habrían dirigido a la casa del presidente en José Ignacio por separado.

Según relata el periodista, durante el evento, Canosa y Lacalle Pou no interactuaron públicamente, aparentemente evitando cualquier indicio de su encuentro posterior. La especulación sobre un posible encuentro íntimo ha generado incertidumbre y aumentado la atención sobre la relación entre la periodista y el presidente uruguayo.

Los detalles del encuentro entre Viviana Canosa y Luis Lacalle Pou en Punta del Este

“La casa queda en un lugar sumamente reservado lejos de Punta del Este, no está cerca, ellos intentaron desviar el foco de atención yéndose cada uno por su lado y se encontraron allá. Fue un encuentro íntimo y ellos solos saben lo que pasó ahi adentro, no creo que hayan jugado a las cartas y dejame decirte que yo hablé con ella sobre esto”, agregó Martín desde Punta del Este.

Lejos de terminar ahí, el periodista siguió revelando detalles. “Las dos personas están solteras y están libres, no tienen que darle explicaciones a nadie. Las personas que protagonizan el romance del verano son la periodista Viviana Canosa y Luis Lacalle Pou, el presidente de Uruguay”, dijo al respecto el movilero al revelar la explosiva información y luego contó lo que le respondió Viviana.

Y concluyó: “Se dio que el destino los junte en un evento aunque para mí dejame decirte que ya estaba previsto el plan que terminaron haciendo. A mi me lo contaron y fui a la fuente, no me lo niega pero tampoco confirma, es lindo que haya dos personas que se quieren, yo le consulté directamente si estaba empezando una relación con Lacalle Pou, a mi lo que me responde Canosa es ´buenas tardes, no hablo de mi vida privada´”.