Furia dejó en shock a los fans de "Gran Hermano 2023" y le declaró su amor a Licha con una frase letal

Juliana "Furia" Scaglione es la gran estratega de este año en Gran Hermano 2023 (Telefe). La instructora deportiva todo el tiempo juega al límite y el comentario que le hizo a Lisandro "Licha" Navarro no pasó desapercibido.

Mientras hablaban en el patio sobre lo que pasó tras el grito a Sabrina Cortez sobre su novio, Furia reconoció que dejó de estar detrás de Licha por miedo a que tuviera problemas con su novia en el exterior.

"Por eso también te dejé de joder. No viviría lo que Alan está viviendo. Debe ser retriste", comentó Juliana. Cuando Licha escuchó, no entendía bien de qué se trataba el comentario.

Furia, entonces deslizó una frase que sorprende, primero, por la frialdad con la que la dijo y, segundo, por lo que implica hacia el futuro. "A mí sí me gustas. Entonces, no voy a romperle las bolas a un chabón que tiene novia", lanzó.

Qué pasó entre Furia y Licha

Hace varios días que Furia y Licha tuvieron un par de acercamientos que provocó que la novia del asesor financiero saliera a hablar para dar su parecer sobre el tema y cómo le impactó lo que vio.

En una charla con All Access, Milagros Leveratto se presenta como payamédica y Licenciada en Nutrición, explicó que conoce a Licha hace solo seis meses. "Es una relación muy reciente. Nos veíamos 3 veces a la semana y mientras lo conocía me fui enterando de todo esto de Gran Hermano", comentó.

"¿Un besito no se perdona?", buscó saber una de las panelistas. "¡No! Ni loca. Hay muchas maneras de jugar", respondió la pareja de Licha y aseguró que preferiría que él se dé "un beso de juego" con Furia antes que con Sabrina. Sin embargo, fue letal y dejó en claro que el asesor financiero tiene "cero" permitidos dentro de la casa.

La primera situación comprometedora entre Licha y Furia ocurrió en la cocina. "¿Vos me diste un beso de las buenas noches ayer?", le preguntó el líder del Imperio Romano a su compañera. Sorprendida, Furia lanzó: "¿Eh?". "¿Vos no me viniste a dar un beso de las buenas noches ayer?", insistió Lisandro. "Sí, se llama el beso de la muerte", replicó ella.

Después de hacer una especie de risa malvada, reveló: "Igual un poco fue un beso, pero como me dijiste que no gustás de mí dije ´no, pará. No te vas a regalar tanto Furia'". Para sorpresa de ella, Navarro le dijo: "Yo no dije que no gustaba de vos, dije que tengo novia, nada más".

"´Dale, Furia, no te vas a regalar por TV'", se dijo la concursante a sí misma. Por su parte, Licha señaló de nuevo: "Yo no dije que no gustaba de vos, dije que tengo novia". Por último, mientras abría la puerta para irse al patio, Scaglione se sinceró: "Bueno, no sé, lo estoy dudando mucho, creo que no gustás de mí".

Fuente: TN