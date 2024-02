Gerardo Romano rompió el silencio y habló de su salud: "Tengo Parkinson"

Gerardo Romano (77) asombró a todos al revelar que padece la Enfermedad de Parkinson. El actor está protagonizando la obra Un judío común y corriente en la temporada estival de Mar del Plata. Desde su camarín, dialogó con Chiche Gelblung para Crónica y en ese marco, habló por primera vez de su padecimiento.

En el curso de la entrevista en la que Gerardo Romano venía hablando de temas diversos, mostró lo que tenía en su camarín y dijo: "Esto es la mesa de un jubilado, crema de marihuana para el dolor, esto para las encías, y esto para el Parkinson, para el colesterol... Esto es la vejez: un montón de remedios y un montón de anteojos”.

Mientras él iba enumerando, a Chiche Gelblung no se le pasó por alto la mención de la enfermedad y le preguntó: "¿Vos tenés Parkinson?".

“Sí, tengo -respondió, sin vueltas, Gerardo Romano-. No se nota porque laburo mucho y no doy conferencias de prensa diciendo 'Tengo Parkinson'”.

Gerardo Romano

A continuación, en base a su experiencia, aconsejó: “Todos los seres humanos deberían ejercer una actividad intelectual donde el esfuerzo neuronal sea memorizar algo”.

En cuanto al modo en el que va sobrellevando la enfermedad sin tener que abandonar su trabajo en el escenario, explicó: “Yo no puedo en la función de hoy parar y decir 'Perdón, estoy enfermo, me olvidé la letra, un segundito'. No puedo”.

Sinceridad total, Romano admitió: “Tengo que hacer el esfuerzo sobrehumano de reencontrarme con el hilo, y ese esfuerzo es como un músculo”. “Y después, bueno, nado. Nado tres veces por semana”, comentó.

A pesar de la enfermedad, Gerardo Romano demostró no haber perdido el sentido del humor. En un momento de la charla con Chiche Gelblung, le dijo: "El otro día vi, en una especie de (canal) Volver, una nota tuya al gran Berugo Carámbula...".

"Sí, él se tomaba el Parkinson en joda", apuntó Chiche. "Sí -coincidió Romano-. Y vos le decías: 'No me cuentes que sirve para que te masturbes... Chiste tuyo...".

Qué es la enfermedad de Parkinson

Según el portal de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad de Parkinson es una afección cerebral que causa trastornos del movimiento, mentales y del sueño, dolor y otros problemas de salud.

"La enfermedad de Parkinson empeora con el tiempo. Aunque no hay cura, los tratamientos y los medicamentos pueden reducir los síntomas. Algunos síntomas comunes son los temblores, las contracciones musculares dolorosas y la dificultad para hablar", se afirma en el sitio nombrado.

"La enfermedad de Parkinson da lugar a altas tasas de discapacidad y hace necesaria la atención. Muchas personas que la padecen también acaban teniendo demencia", agrega.

La enfermedad suele afectar a personas mayores, pero también puede darse en las más jóvenes, y suele ser más preponderante en hombres que a mujeres.

"Se desconoce qué causa la enfermedad, pero el riesgo de padecerla es mayor en las personas con antecedentes familiares. La exposición a la contaminación atmosférica, los plaguicidas y los disolventes puede aumentar el riesgo".

Síntomas

Los síntomas de la enfermedad de Parkinson empeoran con el tiempo. Pueden reducir considerablemente el bienestar y la calidad de vida. Causa síntomas motores, como:

lentitud de movimientos

temblor

movimientos involuntarios

rigidez

dificultad para andar

pérdida del equilibrio.

Síntomas no motores:

deterioro cognitivo

trastornos mentales

demencia

trastornos del sueño

dolor

alteraciones sensoriales.

Los movimientos involuntarios (discinesias) y las contracciones musculares dolorosas (distonías) pueden causar problemas a la hora de hablar y de moverse. Estos síntomas dan lugar a altas tasas de discapacidad y hacen necesaria la atención. Muchas personas con la enfermedad de Parkinson también padecen demencia durante el transcurso de la enfermedad.

Tratamiento y atención

Aunque no hay cura para la enfermedad de Parkinson, los tratamientos, en particular los medicamentos, la cirugía y la rehabilitación, pueden reducir los síntomas.

La levodopa/carbidopa, un medicamento combinado que aumenta la cantidad de dopamina en el cerebro, es el medicamento más común para la enfermedad de Parkinson. Los médicos pueden usar otros medicamentos para reducir el movimiento muscular involuntario, como los anticolinérgicos.

La estimulación cerebral profunda y otros tratamientos pueden ayudar con los temblores y reducir la necesidad de medicamentos.

La rehabilitación, incluida la fisioterapia, puede ofrecer alivio para la enfermedad de Parkinson y en el caso de otros trastornos neurológicos degenerativos. Las opciones de tratamiento incluyen:

entrenamiento de fuerza

ejercicios de movilidad y equilibrio

hidroterapia.

Estos tratamientos pueden ayudar a mejorar el funcionamiento y la calidad de vida de las personas con la enfermedad de Parkinson, así como reducir la presión sobre quienes atienden a las personas con esta enfermedad.