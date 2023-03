Gran Hermano: Romina recibirá la visita de sus hijas y entrarán más familiares a la casa

Tras la eliminación de Camila, sólo cuatro participantes quedan en competencia en Gran Hermano, Romina, Julieta, Marcos y Nacho, quienes se encuentran conviviendo desde el comienzo del ciclo, hace ya cinco meses. Los ánimos, claro está, no son los mismos que desde su ingreso, y como ocurrió en ediciones anteriores, se podrá ver en pantalla el ingreso express de algunos familiares.

Mucho se habló del pasado ingreso de los seres queridos de los participantes, desde la relación de complicidad entre Marcos y su hermana, hasta el perfil mediático del padre de Nacho, pasando por las rispideces entre La Tora y su madre. Sin embargo, lo que más se destacó de ese momento fue el sentimiento de desilusión al no poder hacerse efectivo el ingreso de las hijas de Romina.

“Él se llama Walter Fabián, 22 años, es de Grand Bourg, vive con sus padres y sus hermanitas menores. Es el hijo mayor de la hermana de Romina”, dijo Santiago del Moro para presentar al nuevo ingresante que iba a acompañar a la exdiputada, ya que al ser las nenas menores de edad y están impedidas de ser parte del juego, un hecho que la participante no tenía en consideración.

Fabián abrió el portón y con una imborrable cara de felicidad hizo su ingreso. Romina lo miró dos segundos hasta que reaccionó: “¡Fabi! Ay, hola... ¿cómo estás, mi amor? ¿no dejaron entrar a las nenas?”. Así, sin vueltas, dejó en claro que su intención era tener contacto con Mía, Felicitas y Nina, por eso apenas se emocionó al ver ingresar a su sobrino, de quien aclaró que “no te reconocí, estás más gordito”. “No las dejaron entrar”, se decepcionó mientras comentaba al resto del grupo lo que estaba sucediendo. Pero aprovechó para preguntarle por ellas a Fabián. “¡Pensé que las iba a ver! ¿Por qué no las dejaron entrar?”, continuó su queja.

Él fue el encargado de explicarle que debido a que son menores de edad están impedidas de ser parte del juego, mientras ella lo abrazaba y se conformaba con un “qué lindo ver a alguien”. “¿Cómo están las nenas?”, fue la pregunta que no tardó en aparecer, para que él le llevara tranquilidad de que está bien, “hermosas”, mientras la consolaba explicándole que quedaba poco tiempo de juego y que pronto sería el momento del reencuentro. “¿Cómo te eligieron a vos? ¿quién pidió que vengas?”, siguió indagando la exdiputada a su sobrino, también ahijado de confirmación, quien le aclaró que fue un pedido de la producción.

Lo cierto es que, según confirmo Gastón Trezeguet en A la Barbarossa, habrá novedades para esta semana: “Van a entrar los familiares de todos los participantes que están en la casa. El reencuentro más esperado de Gran Hermano”, explicó, a la vez que por día entrará un familiar por participante.

Sin embargo, según explicó Nancy Pazos todo estará supeditado a lo que diga el psicólogo: “Porque no sabemos cuánta capacidad de comprensión tiene por ejemplo la hija más chica, que hace cinco meses no ve a la madre”. Por su parte, Analía Franchin confirmó: “Van a entrar las hijas de Romina, en el SUM, y no se van a cruzar con el resto de los participantes. Van a avisarle que vaya al SUM y allí tendrá un encuentro de unos minutos”.

Fabián, el sobrino de la exdiputada, aseguró: “Va a ser súper lindo, un golpe de energía terrible que la va a revivir. Le va a dar la energía que se merece, estamos en un tramo que no falta casi nada. Lo hablamos con las nenas y obvio que están entusiasmadas. Todavía no sabemos nada más”, aclaró.

Fuente: Infobae