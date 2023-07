Greta Gerwig, la directora de "Barbie", adaptará "Las crónicas de Narnia" para Netflix

La cineasta Greta Gerwig continúa su ascenso en la industria del cine y ahora se embarcará en un proyecto para todas las edades. Después de generar expectativa con su próxima película, Barbie (que tiene previsto su estreno para el 20 de julio), Gerwig dirigirá al menos dos films basados en las aclamadas novelas de C. S. Lewis, Las Crónicas de Narnia según información publicada en The New Yorker.

Desde hace un tiempo, circulaban rumores sobre el interés de la directora en este universo y en este informe se confirman sus planes. Netflix, que adquirió los derechos de las siete novelas en 2018, ha apostado por la talentosa artista para llevar a cabo esta nueva adaptación.

Luego del éxito de Mujercitas en 2019, que contó con su dirección y guión, Greta ha demostrado su capacidad para traer nuevas perspectivas a los clásicos literarios. Ahora, con esta siguiente apuesta, se espera que ofrezca su visión única a esta amada saga.

Las adaptaciones en cine

En 2005, se lanzó la primera película basada en la obra de Lewis. Se trató de Las crónicas de Narnia: el león, la bruja y el armario y fue un éxito inesperado en taquilla, recaudando 745 millones de dólares en todo el mundo. Sin embargo, las secuelas, aunque no alcanzaron el mismo nivel de éxito, lograron obtener cifras respetables en términos de recaudación. Así El príncipe Caspian (2008) logró generar aproximadamente unos 419,6 millones, mientras que La travesía del viajero del Alba (2010) acumuló unos 415,6 millones.

Con el reinicio de la saga en manos del gigante streaming, se tiene como objetivo crear un nuevo universo audiovisual alrededor de Las crónicas de Narnia. La apuesta por Greta Gerwig como directora indica que están dispuestos a tomar riesgos, y ofrecer una perspectiva fresca y emocionante.

La filmografía de esta mencionada cineasta ha dejado claro que es capaz de abordar temas universales y conectarse con una amplia audiencia. Con su experiencia previa en la creación de producciones para todas las edades, parece la elección perfecta para brindar una experiencia cinematográfica mágica y emocionante.

Así se demuestra la importancia que las plataformas digitales le están dando a la producción de contenidos originales. Apostar por adaptaciones de obras literarias populares es una estrategia que ha dado buenos resultados en el pasado, y Las crónicas de Narnia parece ser el siguiente gran proyecto en la lista de Netflix. Ahora los fanáticos de la serie de libros pueden esperar otra versión fresca con actores reales de esta historia llena de magia

Fuente: Infobae