Ilusión en redes sociales: ¿Coldplay vuelve a Argentina con el Music of the Spheres Tour?

La banda británica Coldplay inició su gira Music of the Spheres Tour en marzo de 2022 y todavía no ha concluído, por lo que en las últimas horas se comenzó a especular con un posible regreso a Argentina y los fans se llenaron de ilusión.

Todo comenzó con la publicación de un insider, es decir alguien que consigue información exclusiva desde el círculo cercano de los artistas. El encargado de revelar la noticia fue el usuario @PInsider_ en X (ex Twitter), donde rápidamente sepultó las esperanzas de los fanáticos de la banda británica.

A través de un breve post, escribió: " Coldplay no está en negociaciones ni charlas para una nueva gira en Latinoamérica en 2025, al menos por el momento". De esta manera, el sueño por agregar más noches de música en el Monumental parece desvanecerse en el aire y el récord por ahora continúa siendo de diez shows en una sola gira.

Un importante insider aseguró que Coldplay por ahora no regresa a Argentina.X (ex Twitter)

A pesar de todo, vale recordar que la gira anterior A Head Full of Dreams Tour (3/2016-11/2017) comenzó en el Estadio Único de La Plata con dos fechas y terminó en ese mismo lugar con dos más. Esto evidencia que Coldplay tiene un amor recíproco con su público argentino y confirma que podría volver a ocurrir tranquilamente.