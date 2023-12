Inició Gran Hermano 2023: uno por uno, todos los participantes

Comenzó la nueva edición de Gran Hermano (Telefe) y los nuevos participantes del reality ya dieron mucho de que hablar.

Ingresaron a la casa participantes de los más variados, con edades que rondan entre los 22 y los 60, y de distintos puntos de la Argentina y hasta de Uruguay.

Aunque falta ver cómo se desarrolla la convivencia para descubrir las personalidades, virtudes y defectos de los nuevos 'hermanitos', antes de ingresar a la casa más famosa fueron ellos mismos quienes se presentaron, contaron un poco de sus historias y revelaron cuáles son sus expectativas.

La lista completa de los 20 participantes de "Gran Hermano"

Federico Farías

Federico fue el primero en ingresar a la casa más famosa. Tiene 22 años. Le dicen Manzana o Big Apple, aunque es de Tucumán, desde hace tiempo está instalado en Buenos Aires.

Se dedica a la música, puntualmente al género RKT, muy de moda por estos días y con grandes referentes como La Joaqui y L-Gante.

Según contó Farías. que cantó en vivo por pedido de Santiago del Moro, uno de sus temas tiene 25 millones de reproducciones.

Zoe Bogach

De Recoleta, a Zoe la mantiene su papá porque, según relató, no le gusta trabajar ni estudiar. “A mi me gusta el show”, reconoció.

Entre sus hobbies se encuentra el ir a la peluquería y hacerse las uñas. Admira a su madre, quien, según relató, viaja con su novio, va al gimnasio y se compra ropa.

“Desde chiquita siempre tuve chicas que limpiaban mi casa, chicas que me ordenaban, chicas que me hacían todo, entonces ahora de grande me cuesta demasiado hacerlo”, contó.

Le gustan los chicos más grandes que ella, altos y que vayan al gimnasio.

Alan Simone

De Chivilcoy, decidió dejar la escuela tras repetir dos veces, por un pedido de su padre quien lo mandó a trabajar.

Se dedica al campo desde que tiene 15 años. Se definió como una persona “tranquila” y “graciosa” y se lleva bien con la gente.

“No sé con qué me voy a encontrar, voy con los brazos abiertos a todo”, dijo.

Isabel Denegri

Oriunda de La Plata, Isabel se definió como “una diva anónima” y aseguró que no es “la típica abuelita”.

Es sommelier, personal shopper e instructora de Taekwondo. Fue una de las primeras mujeres cinturón negro del país.

Súper sexy, se quedó en corpiño en medio de su presentación y explicó: “Yo no podría estar con un hombre celoso, hago lo que quiero cuando quiero. No tengo vergüenza, no tengo modestia y no tengo culpa”.

Lisandro Navarro

Asesor Financiero desde hace 13 años, aseguró que está buscando “un cambio radical”. Es de Lomas de Zamora y le dicen “Licha”.

Sus pasiones son el fútbol y el gimnasio. Explicó que le da mucha importancia a la parte física, a cuidarse con la comida. Aunque con la limpieza es “un desastre”, según contó.

Actualmente está soltero porque se separó en 2022 tras cinco años de amor luego de descubrir una infidelidad. “Tomé la decisión de echarla de mi casa”, se sinceró.

Rosina Beltrán

“Muy impulsiva, muy frontal”, se definió y aseguró que nació “sin filtro”.

Uruguaya, dijo que piensa revolucionar la casa. Es personal trainer y está soltera por primera vez en su vida. Se siente “un alma libre” y “sin ataduras”.

Su don, según relató, es “conectar con seres que ya no están más acá” y es la herramienta que piensa utilizar par aganar el reality.

Martín Ku

Su mamá es de China y su papá de Taiwán. Para comer, Martín prefiere usar los palitos.

Se definió como una persona buena y compañera, pero también competitiva. Aseguró que es simpático y que cree que se llevaría bien con todos sus compañeros del reality.

Amante de los animales, tiene dos gatitas de mascota. “Quiero más a los animales que a las personas, las personas pueden ser muy fáciles e hipócritas”, dijo.

Lucía Maidana

De Salta, Lucía es jugadora de fútbol. Tiene una familia grande y tradicional, son 10 hermanos. “Venimos de una sociedad muy cerrada y muy católica”, reconoció.

Está en pareja desde hace tres años con Virginia.

Aseguró que es buena “sacándole la ficha a las personas” y que su estrategia será empezar siendo simpática pero “ir jugando en silencio”.

Axel Klekaylo

Aseguró que es tímido y se definió como “muy amoroso”.

Axel vive en Posadas, Misiones en una casa con sus amigos. Le encanta “la joda” y no le gusta trabajar.

“Soy un chico que nunca consumió drogas. Muchas personas me admiran mucho. Voy a dar un muy buen ejemplo dentro de la tele”, señaló.