Jey Mammón fue desvinculado de "La Peña de Morfi" tras la denuncia de abuso sexual

Jey Mammón está envuelto en un escándalo después de que Lucas Benvenuto -un joven que fue víctima de trata en un resonado caso en el que quedó condenado el psicólogo Jorge Corsi-, revelara que lo denunció en el 2020 por abuso sexual . Tras trascendidos de una supuesta desvinculación del conductor, Telefe emitió un comunicado.

“A partir de la información de público conocimiento, Telefe acordó con Jey Mammón, suspender momentáneamente su continuidad como conductor de La Peña de Morfi, concediéndole el tiempo que considere necesario para ordenar situaciones de índole personal”, expuso el canal en el texto que le compartió a la prensa.

Al cierre de esta comunicación, expusieron: “Telefe es fiel a los principios que la compañía ha mantenido a lo largo de su historia. El respeto, los derechos y el cumplimiento de las leyes, son pilares fundamentales de los valores de esta compañía”.

LUCAS BENVENUTO HABLÓ DE SU DENUNCIA A JEY MAMMÓN

Días después de que explotara el caso de Marcelo Corazza, el ganador de Gran Hermano 2001 que quedó detenido implicado en una causa por trata de personas, corrupción de menores y abuso, Benvenuto apuntó contra un conductor de Telefe.

“Hace un año y medio decidí hacer mi última denuncia porque me lleva tiempo poder hablar y denunciar. Esta persona está conduciendo un programa en Telefe. Es muy conocida. A mí la Fiscalía me dijo que no iba a poder hacer nada porque la causa prescribió. Es un conductor y músico. Yo salí con él desde los 14 años hasta los 17″, aseguró al aire de A la tarde.

En su relato, Lucas comentó que su madre sabía lo que ocurría: “Mi mamá ha estado al tanto de eso. Lo conoció. Yo me iba de mi casa a su casa y ella me llamaba a su casa para preguntar si había llegado. Ese nivel de morbosidad. Él tenía 32 y yo, 14″.

“Lo denuncié en 2020, en medio de la pandemia. La audiencia fue por Zoom y la fiscal, con una mano en el corazón, me dijo 'no podemos hacer nada porque el caso prescribió, si vos querés hacer visible este caso en los medios, tenés que tener en cuenta que no vas a lograr nada de parte de nosotros porque prescribió'. Es la historia de mi vida esa palabra: 'prescribió', agregó el joven claramente angustiado.

LUCAS BENVENUTO HIZO UN DESCARGO TRAS SU DENUNCIA A JEY MAMMON

Tras la enorme repercusión que tuvo su denuncia, Lucas Benvenuto rompió el silencio en un video que compartió con la producción de A la tarde.

Durante el descargo, el joven aclaró que le costó mucho hablar sobre el caso y aclaró que decidió hacerlo mediáticamente porque nunca tuvo una respuesta de la Justicia. “Me costó mucho volver a sonreír. Quiero ser feliz”, expuso.

Una de las cuestiones que remarca en este comunicado es cuánto le cuesta enfrentar la exposición. “Hay muchos medios que me llaman sin parar. Hace dos días que no puedo comer, que no puedo dormir. Quiero que sepan que después de cada entrevista que doy, quedo destrozado”, expuso.

Además, remarcó que necesitaba hablar para poder sanar y que no va a dar más entrevistas porque quiere dar la vuelta la página: “Necesito volver a crear amor adentro mío, porque fue lo que me salvó. Me costó mucho volver a sonreír. Quiero ser feliz”.

Fuente: Todo Noticias.