Karina "La Princesita" preocupó al contar sobre los ataques de ansiedad: "Sentís que te morís"

Karina La Princesita volvió a preocupar a sus seguidores al contar lo mal que la está pasando por los fuertes ataques de ansiedad que sufre desde hace tiempo. Y le dedicó un misterioso mensaje a una persona que la está haciendo sentir peor de lo que ya se siente.

"Qué maldad tienen algunas personas... No se entiende por qué tanto", fue el primer y enigmático descargo que Karina hizo a través de sus stories de Instagram.

"Los ataques de ansiedad no se los recomiendo a nadie. Sentís que te morís. No sabés qué hacer, no podés respirar", cerró la cantante, sincera, sobre la delicada situación que está atravesando.



FUERTE MENSAJE DE KARINA LA PRINCESITA A SUS SEGUIDORES SOBRE CÓMO LE AFECTAN LAS REDES SOCIALES

"Que Dios, el Universo, o sea lo que sea en lo que creas, te ayuden a estar bien en estos momentos. Donde deberías estar feliz porque tenés motivos para estarlo, pero sin embargo sentís que no podés porque estás roto por dentro".

"Ahora ya es como que ni siquiera me detengo a pensarlo. Porque te podría que lo superé, que ya no me importa, y en realidad es como que ni me acuerdo. Pero hubo un proceso para que eso pase. Antes me hacía mucho daño, la pasé muy mal. He querido dejar de cantar e irme a ser moza en España", enunció la joven en alusión a las críticas en redes sociales. Y sumó: "Porque me hacían daño las cosas que decían. Le prestaba mucha atención a las cosas que dicen y que nunca van a dejar de decir de mí, y de todos. Me parece que está bueno cuando enfocás y empezás a seleccionar".

Karina dialogó con Infobae al respecto e hizo un análisis específico sobre los comentarios en base a los cuerpos de los demás: "Nadie sabe lo que pasa internamente y lo que genera un comentario en el otro. Pero me parece que habla de un trabajo muy personal que tenemos que hacer todos porque cambiar eso es difícil que suceda".

"Si te sentís así, un abrazo y que tengas un día liviano", fue el desolador pero esperanzador mensaje de Karina a sus fans.