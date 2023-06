L-Gante se descompensó por un cuadro gripal: "Está con fiebre y con control médico"

Hace siete días que Elián Valenzuela está detenido en la DDI de Quilmes acusado de los delitos de privación ilegítima de la libertad, amenazas agravadas por el uso de arma de fuego y tenencia de estupefacientes . Durante la tarde de este martes, se conoció que su estado de salud no es bueno y que por ese motivo debió ser asistido por una ambulancia.

En diálogo con Teleshow, su abogado Alejandro Cipolla dio detalles sobre la salud de L-Gante. “Tiene un cuadro gripal y algún tipo de virus, así que lo dejaron medicado con ibuprofeno cada horas y con control médico”.

Un rato antes, al aire de América Noticias (América) Cipolla había explicado los pasos a seguir si había que trasladar al cantante hasta algún centro médico cuando todavía no se conocía el parte del médico que había ido a asistirlo. “Si es de urgencia lo van a trasladar y si no debería autorizar el traslado el Juez de Garantías. Primero los paramédicos van a evaluar si a L-Gante le pasa algo que puede ser grave lo llevan igual, y se le da aviso al Juzgado de Garantías de lo que está sucediendo. Creo que ya debe estar al tanto porque no es un preso cualquiera. Según me informaron lo van a llevar al Hospital Público de Quilmes, más allá de que tenga obra social es el protocolo que maneja acá el personal policial”, comenzó explicando el letrado en la puerta del lugar en donde está detenido el músico.

Luego, dio más detalles sobre cómo lo vio a L-Gante. “Yo lo vi hace más de una hora y lo vi mal. Lo vi pálido, vi que desvariaba cuando hablaba, pedí un termómetro y tenía fiebre. Él mismo me dijo que se había caído y que no se podía parar, que casi se desmaya, así que pedí médico de manera urgente porque no podía estar de esa manera. Yo mismo lo pedí y le avisé al personal policial”.

En cuanto a su estado físico, Cipolla contó que L-Gante se venía alimentando bien y que no tiene enfermedades preexistentes. “Estaban todos contentos porque había engordado incluso, venía comiendo bien, tiene tanta comida que se la va pasando a los otros detenidos. Pero por lo que me dijo él ayer se empezó a sentir mal, se mareó y se cayó. Me dijo: 'así que me acosté y lo que nunca en mi vida me dormí en dos segundos y hoy me levanté y me sentí mal pero lo atribuí a la falta de ejercicio'. Pero yo le dije: '¿qué falta de ejercicio?', así que lo vi y estaba pálido, amarillo. Pero aparte desvariaba, porque yo le explicaba las cosas y no me comprendía. Debe ser también el factor del frío que hacía ahí adentro, sumado al estrés. Pedí por favor que llamaran a un médico porque no podía seguir de esa manera”, afirmó el letrado.

Más adelante, se refirió a las condiciones edilicias del lugar de detención. “No son malas las condiciones en el calabazo pero no puede estar enfermo. No está bien que haga frío pero dentro de lo que hay es lo mejor”, aseguró. Y enseguida aclaró que está a la espera de ver qué dicen los médicos sobre la salud de su defendido. “Vamos a ver lo que le dicen, no sé si el médico le dejará medicación o si hay que trasladarlo, pedirán una ambulancia o se trasladará en un patrullero, no sé cuál es el protocolo que van a implementar. Porque con Elián exageran absolutamente todo, capaz lo llevan como si fuera Al Capone, capaz pidan algún refuerzo al grupo especial para llevarlo”, dijo irónicamente.

Luego, continuó: “Ya van 7 días que está detenido, se toman todos los pasos rigurosamente, se ve que no es una causa de importancia para el Juzgado de Garantías ni para la Fiscalía. Yo soy una de las pocas personas que cree en la Justicia, por suerte el Juzgado de Garantías que tocó tiene uno de los jueces más imparciales, creo que es uno de los más capaces de la zona oeste, agradezco a la suerte, y creo que va a finalizar con esta persecución ideológica por medio del Ministerio Público Fiscal que trata de desvirtuar un expediente de una manera ilógica, diciendo que la misma víctima no puede reconocerse en un video”.

Fuente: Teleshow