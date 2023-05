La China Suárez contó detalles del detrás de escena de "Objetos", la película que filmó en Jujuy

A ocho meses de haber debutado en España, Objetos llegó a la Argentina. La película de Jorge Dorado, protagonizada por Eugenia "China" Suárez y Álvaro Morte desembarcó en los cines de todo el país para presentar un inquietante thriller que aborda la problemática del tráfico de personas.

Los protagonistas conversaron con TN Show y contaron cómo fue el detrás de escena de la filmación que se realizó tanto en Madrid como en Jujuy. A su vez, la China hizo hincapié en todo lo que le provocó encarnar el papel de Sara, una de las víctimas y rehenes de la red de trata.

"Componer este personaje fue duro, es increíble que estemos en el 2023 y que todavía sigamos hablando de estos temas porque sigue pasando. Obviamente que los personajes que son madres me tocan desde otro lugar desde que yo soy mamá... Sí me pasó en una de las escenas de la película que no podía parar de llorar", comentó la China.

En ese sentido, explicó: "Era pura congoja. De hecho, fue una de las últimas escenas que filmamos. A mí difícilmente me pasa que en una escena se me mezclen las cosas de mi vida personal con el personaje, pero yo creo que el tema de la maternidad y lo que ella lucha por este bebito me conmovieron".

Al ser consultado sobre su personaje, Álvaro Morte agregó: "Mario se encarga de recopilar estos objetos para devolverlos a sus dueños. Como está de espaldas a la sociedad tiene una relación más íntima y personal con los objetos que con otras personas, y se acaba encontrando con una entramado de personas que tratan a otros como objetos".

Sinopsis de la película "Objetos"

Objetos se trata de una compleja historia de búsqueda y huida hacia adelante, situada en el sórdido mundo del tráfico de personas. En otras palabras, una fábula sobre la esclavitud moderna.

Su protagonista -Álvaro Morte- es un hombre aislado que trabaja en una oficina de objetos perdidos, que se topa con una maleta encontrada en el fondo de un río y contiene restos humanos, lo que lo lleva a investigar más a fondo. Lo que no sabe es que al conectarse con estas historias, se enfrentará a personas que tratan a los demás como si fueran objetos.

La China Suárez estuvo con L-Gante y La Joaqui en la premiere de su nueva película

Este miércoles por la tarde se produjo la esperada avant premiere de Objetos, el film español que tiene como protagonista a la China Suárez y Álvaro Morte, muy conocido por su papel de "El Profesor" en La Casa de Papel.

Por supuesto que la estrella de la noche fue la actriz, quien lució un vestido verde impactante y optó por un peinado con trenzas que fue muy elogiado en las redes sociales. Sin embargo, también hubo otras figuras que asistieron al evento.

La Joaqui y L-Gante se llevaron muchos flashes. Curiosamente, a diferencia de su "amiga" Wanda Nara, el referente de la cumbia 420 mostró que tiene muy buena onda con la ex de Rusherking y se los vio muy sonrientes en las fotos exclusivas a las que accedió TN Show.

Además, también estuvieron Mery del Cerro, una de las mejores amigas de Suárez, Agustín Bernasconi y Valentina Zenere.

Fuente: TN