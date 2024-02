La divertida reacción de Celeste Cid a los rumores de romance con Santiago Korovsky

Este lunes en LAM (América), la periodista Maite Peñoñori dio a conocer que Celeste Cid estaría viviendo un romance con Santiago Korovsky , protagonista de la exitosa serie División Palermo. Sin embargo, la versión no tardó en ser desmentida por la actriz.

“Tenemos foto, pasaron el fin de semana juntos en el Delta. Se subieron a una lancha de esas que te llevan a hoteles”, informó la panelista. Y agregó: “Los vieron acaramelados, pero relajados. No se ocultaron ni taparon nada”.

Minutos después de que se diera a conocer esta noticia, la protagonista del trascendido rompió el silencio. “Me acaban de mandar esto, tranqui. Es tan solo un ami. En verdad estoy saliendo con Martín Piroyansky. Aprovechamos la transmisión para desearle un feliz cumple a Santi en su día”, expuso en una historia de Instagram que luego fue republicada por su supuesto nuevo novio con la leyenda “importante aclaración”.

Vale señalar que, en más de una oportunidad, Korovsky bromeó sobre cuántas veces lo confundieron con Piroyansky, con quien trabajó en Porno y Helado. Una referencia que Cid aprovechó muy bien para desmentir con un poco de humor las versiones de su supuesto romance.

celeste cid

El último noviazgo que se le conoció a la actriz había sido con Abril Sosa, baterista de Catupecu Machu, de quien se separó a fines de 2023.

Por qué Celeste Cid se había separado de Abril Sosa

En abril del año pasado, Celeste Cid había finalmente blanqueado su relación con Abril Sosa. Luego de salidas en público y demostraciones de amor en redes sociales, la relación llegó a su fin de manera abrupta en noviembre y dejó una gran incógnita en torno al motivo de la ruptura.

En un principio, el músico fue el primero en intentar desvincularse de la vida del otro. Según notó Pochi de Gossipeame, él tomó la iniciativa y borró todas las fotos que tenía con la actriz. “Me parece que está todo mal del lado de él”, había comentado la influencer en su momento.

Días después, el periodista Juan Etchegoyen habló del polémico tema al aire de Mitre Live (Raio Mitre) y deslizó una traición por parte del artista que habría dejado a Celeste Cid devastada. “Se separaron y, según tengo entendido, no ha sido en buenos términos, al contrario. Les diría que estuvo todo bastante mal. En los últimos días, Celeste ha hecho algún que otro posteo que llamó la atención y pude hablar con una persona del entorno del baterista”, comenzó diciendo.

“Lo que me dicen a mí es que Abril habría tomado la decisión de dejar a Celeste y volver con su ex, Silvana D'Abriola. La pregunta acá es si no jugó a dos puntas en algún momento”, añadió.

Asimismo, dio a conocer que el músico no desaprovechó la ocasión y ya estaría conviviendo con su antigua pareja en el viejo continente. “Abril habría decidido instalarse nuevamente en Madrid con Silvana para recuperar ese tiempo perdido”, reveló.

Fuente: Todo Noticias