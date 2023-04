La drástica decisión de la China Suárez con el auto de 20 mil dólares que le regaló Rusherking

La China Suárez habría tomado una drástica decisión con respecto al auto que Rusherking le había regalado para su cumpleaños. Tras anunciar su inesperada separación, aseguraron que la actriz prefirió deshacerse del vehículo descapotable.

Según dieron a conocer este jueves por la mañana en Valentonados (Radio Vale), la ex Casi Ángeles habría iniciado una transferencia en las últimas horas para devolverle a su exnovio New Beetle modelo 2006, valuado en 20 mil dólares o casi 8 millones de pesos.

La China Suárez mostró la decepción que se llevó con Rusherking y confirmó que no regresarán

La China Suárez todavía no comprende cómo se terminó su noviazgo con Rusherking, quien decía amarla y hasta le regaló un auto de 20 mil dólares por su cumpleaños. La desilusión por el final de la historia de amor fue tan grande que no dudó en tirarle varios palitos en Instagram, red social en la que ya no se siguen.

En las últimas horas, publicó una foto donde se la ve con una remera que decía “Decepcionada”, pero en inglés. Esta sería la prueba de que ya no hay vuelta atrás con el artista, que habría sido visto con otras chicas en la fiesta Bresh.

En este momento de pura tristeza, la actriz se refugia en su casa de campo en compañía de sus tres hijos y sus queridos perros. Desde México también recibe el apoyo de Nicolás Cabré, el papá de Rufina, que ante el asombro por la ruptura se solidarizó con ella.

Revelaron el motivo por el que Rusherking habría dejado a la China Suárez

La ruptura llamó la atención de todos sus fanáticos y también del círculo íntimo, ya que si bien habían confesado que hacía tiempo “venían medio mal” no se esperaban terrible desenlace.

A raíz de la confirmación del fin del amor, muchas fueron las teorías que circularon sobre qué fue lo que los llevó a terminar la relación. Por lo que una astróloga consultó a los astros sobre el tema y compartió la respuesta en su cuenta de TikTok, @grace_pazos.

“La ruptura la desestabilizó, él la conectaba mucho con su esencia, con su lado más adolescente y su parte más tóxica que quizás ella no ve y no acepta”, reveló Grace Pazos en su video de TikTok, en donde dejó entrever que el problema entre ellos dos habían sido los celos excesivos de la actriz hacia el cantante.

“No cualquier hombre puede entender a la China”, destacó y agregó que la persona que esté con ella tiene que “tener una forma de ser bastante peculiar”.

Según Grace, a la actriz le espera un futuro amoroso muy prometedor. “Aparecerá una persona más grande que ella que le va a hacer muy bien y conectará con su forma de ser, la hará crecer, aunque al principio no querrá saber nada por qué el es ese tipo de persona a las que ella le escapa”, vaticinó.

Y también, aseguró que el comienzo de la relación será un tanto dudosa, sobre todo en ella, ya que “él es una persona con mucha solidez en la vida y que le pondría un freno a su forma de ser alocada e impulsiva”.

Pero, todo parecería acomodarse para la China en un futuro porque este nuevo amor “le va a dar el clave a tierra que necesita y que creyó haber encontrado en Rusherking”.

Fuente: TN