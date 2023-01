La esposa de Keita Baldé, se hartó de Icardi y Wanda Nara: "Yo no vivo de chismes como ellos"

Simona Guatieri finalmente se pronunció ante el escándalo que trascendió hace varias horas, sobre un supuesto affaire entre su esposo, Keita Baldé, y Wanda Nara.

La italiana se comunicó con el periodista español Jordi Martin y de esta conversación, el mediático expuso dos audios en Intrusos (América TV). En ellos, la mujer negó que el senegalés haya mantenido algún romance con Wanda. En cambio, confirmó que Mauro Icardi sí se comunicó con ella para advertirle que su esposo, con quién se casó hace ocho meses, invitó a la empresaria a Dubai.

En cuanto a la casualidad geográfica que puso a Keita y Wanda Nara en el mismo país árabe, Simona alegó desconocer los motivos de la morocha, pero sí sabe las razones por las cuales su esposo se encuentra allí.

Al respecto, Guateri aclaró que el jugador disputará un partido en Dubai con el equipo ruso de fútbol y sus padres también están allá para apoyarlo. En cuanto a Simona, viajará a Dubai con sus hijos aprovechando que su esposo tendrá tres días libres para compartir con su familia.

En otro extracto de esta conversación, la pareja del Spartak de Moscú se refiere directamente a Wanda Nara y Mauro Icardi. "Ahora porque está en el medio Keita. Mañana puede ser otra persona. No lo sé. Pero estos viven así, poniéndose celosos mutuamente. Pelean entre los dos y ponen gente en el medio. Yo no entro en esto y mi familia tampoco quiere entrar", sentenció Simona.

Para alejarse del escándalo, concluyó: "Yo no vivo de chismes, no vivo poniendo mi vida en Instagram, no vivo de publicidad y no me importa. Somos completamente diferente a ellos".