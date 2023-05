La exmujer de la Mole Moli relató su calvario: de los golpes del boxeador a la traición de sus hijos

El lunes comenzó el juicio contra Fabio “La Mole” Moli por la denuncia por violencia de género que le hizo su exesposa, Marta “La Negra” Galiano. En 2019 fue denunciado por amenazas y agresiones a la madre de sus hijos, y por el ataque a una vecina. A días de conocerse el veredicto, Marta habló en Nosotros a la mañana sobre el calvario que vivió junto al boxeador.

En su relato, Marta reveló que se siente aliviada porque se sacó un peso de encima: “Fueron 30 años de violencia”. También se refirió a la relación que tiene con sus hijos, luego de haber denunciado a la Mole. “Me dolió la traición de mis hijos, sus declaraciones. Duelen más que los 30 años de maltrato”, confesó.

Según Marta, los tres hijos más grandes de la pareja presenciaron situaciones de violencia por parte del boxeador. “Me dejaron sola”, contó entre lágrimas. Y agregó: “Me decían que si me hubiera pegado me habría matado, porque soy chiquita y flaquita. Pero ellos no se dieron cuenta de que me pegaba en los brazos todos los días”.

También contó que cuando realizó la primera denuncia, sus hijos le dejaron de hablar por dos años. Pero no sería la única vez que ellos le dan la espalda. En los últimos días discutió con su hijo mayor por el juicio, y él amenazó con no llevarla de nuevo a Córdoba si no levanta la denuncia.

Al finalizar su relato, Marta sentenció: “Creo en la Justicia, le pedí tanto a Dios que acabe de una vez... Si tiene que ir preso, que pague lo que me hizo 30 años”.

El Ministerio Público Fiscal informó que Moli fue imputado por disposición del fiscal por la supuesta comisión de los delitos de “lesiones leves calificadas reiteradas y amenazas reiteradas contra su pareja”. Actualmente, la Mole tiene prohibido mantener contacto con la denunciante y también una orden perimetral de al menos 300 metros.

LA MOLE MOLI COMPARÓ LAS CARRERAS DE GALGOS Y EL ABORTO LEGAL: “PREFIEREN MATAR CRIATURAS Y SALVAR PERROS”

En 2021 la Mole Moli fue noticia por defender las carreras de galgos. Su compromiso con esta polémica competencia sigue firme y en una entrevista concedida a El show del espectáculo (UrbanaBA Radio) lo dejó en claro. “Yo siempre peleé por ese gran deporte que llevo en la sangre de generación en generación”, remarcó en diálogo con Ulises Jaitt.

Durante la charla, el exboxeador expuso sus argumentos para pedir que se legalicen las carreras y se termine la prohibición. “¿Por qué no pueden correr los galgos y sí puede correr un caballo que le vienen pegando en el lomo desde 400 metros atrás? ¿Por qué puede jugar un partido de polo un tipo que tironea al caballo para todos lados? Igual, yo estoy de acuerdo con todo. Pero ningún periodista en el país me supo contestar o la saben responder pero no tienen huevos para plantear las cosas”, lanzó.

Siguiendo con su defensa, el cordobés apuntó contra los políticos que no se atreven a sentar una posición sobre esta práctica a la que distintas organizaciones contra el maltrato animal buscan erradicar. “Es como digo siempre: hay presidentes, gobernadores, intendentes, legisladores y diputados que son todos unos cag... El sistema y el momento generan que los políticos tengan miedo de perder votos”, sostuvo.

Fuente: Todo Noticias.