La foto íntima de la China Suárez y Lauty Gram en la cama, que revolucionó las redes

Pese a las idas y vueltas, la China Suárez y Lauty Gram continúan viviendo a pleno su romance. Si bien de sus bocas nunca salieron detalles de su vínculo, lo cierto es que sus actos dicen más que sus palabras. En especial con la última foto que subieron a las redes, la cual dejó en llamas el ciberespacio.

El lunes último, a través de su cuenta personal de Instagram, el cantante compartió una foto íntima, en la cual se los puede ver en un momento de intimidad. En la imagen, la cámara del muchacho captó a la actriz, quien estaba acostada a su lado en la cama, con los ojos cerrados, envuelta en uno de sus brazos. Como era de esperar, el detalle emocionó a los fanáticos, quienes presenciaron, cómo, de a poco, la pareja va abriéndose a la esfera pública.

En ese mismo posteo, el artista le sumó un emoji de un corazón blanco y una canción llamada “Más rica que ayer”, uno de los temas más exitosos de Anuel AA junto a DJ Luian y Mambo Kingz. “Bebecita, estás más rica que ayer. Qué bueno fue volverte a ver. Se ve que no te sabés querer, conmigo te ves mejor que con él”, decía la letra, la cual más de uno interpretó como una indirecta hacia Rusherking, uno de los últimos exnovios de la ex Casi Ángeles.

Tan solo dos meses después de romper con el intérprete, Suárez fue vista con Lauty Gram en un shopping de Uruguay. Este hecho disparó un sinfín de versiones que señalaban el comienzo de su relación amorosa. En ese entonces, ninguno de ellos hizo declaraciones, pero no pasó mucho tiempo para que volvieran a ser vistos juntos en un bar del barrio porteño de Palermo.

La China Suárez

Pero eso no fue todo. Luego, la hermana del cantautor avivó los rumores entre Lautaro y la artista. A través de las redes sociales, la joven le dedicó un comentario a la celebridad tratándola de “cuñada”, el cual resaltó entre los usuarios de las redes sociales. Ante las consultas que le llegaron a la muchacha, cuyo nombre es Aldana Amaya, ella no dejó el misterio de lado al responder públicamente.

Así fue avanzando su noviazgo hasta que, a inicios de este año, pareció cortar abruptamente. En medio de la incertidumbre, el periodista Juan Etchegoyen habló sobre ello en Mitre Live y señaló que se separaron por decisión de la China Suárez. “Se cansó de los planteos que muchas veces le hace Lauty Gram sobre manejos de su vida. Y esta frase es terrible, me dicen que la China Suárez se hartó de la inmadurez de Lauty Gram”, explicó el colega en ese entonces.

Aunque el distanciamiento no les duró mucho, ya que en el mes de abril se los volvió a ver juntos en Brasil, lo cual dio indicios de su regreso. Las imágenes fueron compartidas por la cuenta de Instagram de Gossipeame. Acaramelados, los novios fueron captados en Praia Do Forte mientras disfrutaban de su tiempo de ocio, lo cual no le gustó para nada a la actriz al regresar al país.

