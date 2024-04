La furia de Rusherking al leer duras acusaciones en las redes: "No me puedo defender"

Este miércoles el cantante Rusherking decidió publicar un contundente descargo en sus redes sociales para reflexionar acerca de los haters y noticias falsas que circulan sobre su persona.

"Es increible y hasta triste la cantidad de odio que hay hacia la gente, a mis colegas, personas, hacia mi, es terrible el odio que hay acumulado y de personas que no conocen ni siquiera un pedacito de la realidad", sostuvo.

Luego admitió como eso lo hacia sentir y expresó: "Hoy me levanté totalmente bajado, triste. Sé que esta historia no va a cambiar nada, creo que ya está todo totalmente podrido en la sociedad en ese sentido, pero bueno, por lo menos saben lo que pienso".

"Otra cosa que me pasa a mi, es lo de las noticias falsas que inventan y dicen sobre mi, pero que yo no me puedo defender. Que ando con una, que le soy infiel a otra, que ando con la mejor amiga, pero a su vez ando con cuatro más", soltó.

Finalmente ejemplificó con un hecho que le ocurrió estando junto a su nueva novia, Angela Torres, y contó: "Ayer fuimos con Angelita a comer una hamburguesa, y siempre subimos tiktoks, yo le digo a ella en una parte '¿me dejas terminar de contar?' Obviamente como chiste porque nos boludeamos todo el día, y la gente ya empezó con que soy un agresivo y un violento".

"Yo jamás seria violento con nadie, porque no son los valores que me enseñaron ni la educación que me dieron. Pero son cosas de las que no me puedo defender entonces si alguien ya piensa eso sobre mi, es como que ya soy un violento. Me da mucha bronca", finalizó indignado.

