La impresionante máquina estética que Mauro Icardi le compró a Wanda Nara: "Me quiere mantener joven"

Wanda Nara mostró desde su cuenta oficial de Instagram la impresionante máquina estética que Mauro Icardi compró y que pusieron en el living de su casa.

"Me voy a meter en esta máquina, miren a la temperatura que está... Mauro compró está máquina", dijo la empresaria e Isabella comentó: "Es como una heladera, te tenes que poner esto mami".

"No sé, ¿me quiere mantener joven o qué? La tenemos acá en el living de casa y en un ratito me voy a meter. ¡Que Dios me ayude!", se la escuchó decir a la conductora en la historia.

EVANGELINA ANDERSON HABLÓ DE CÓMO MEJORÓ SU VÍNCULO CON WANDA NARA

Evangelina Anderson habló con el programa de América sobre cómo mejoró su vínculo con Wanda Nara con el paso de los años tras ser consultada al respecto.

"Ya pasaron muchos años, es distinto ahora, esa era otra época, me encanta encontrarme con gente que hace muchos años no veo y la verdad es que tengo los mejores recuerdo de cuando vivía acá", expresó.

Fuente: Ciudad Magazine