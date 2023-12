La Joaqui contó detalles de su relación con El Noba y confesó un amor con otro colega

La Joaqui mantiene su vida amorosa en secreto , a pesar de que desde los medios y las redes hubo muchas especulaciones en torno a esto. Recientemente, la cantante respondió en historias de Instagram si llegó a tener un contacto amoroso con El Noba.

Es sabido que a la referente del RKT y al fallecido músico los unía una gran amistad, pero los fans de Joaquinha Lerena De La Riva quisieron saber si alguna vez existió otro tipo de sentimiento.

“No, chicos, jamás. Nosotros nos conocíamos tanto, lo he visto mandarse tantas cagadas, ponerse en pedo, todo, que jamás me podría gustar. Era como mi hermano para mí”, fue la respuesta de la cantante, pero esto le dio pie para revelar un “chismecito”.

“Solo una vez en la vida me pasó de tener feeling real, amoroso, con alguien con quien hice música”, agregó y dejó a sus seguidores con ganas de saber más, ya que no reveló ninguna otra pista. “Pero justamente no con Lauti. Lauti era mi mejor amigo”, finalizó.

“Sé que les encantaría que haya mucho más chisme que eso pero fin”, agregó La Joaqui y dejó abierta una gran incógnita porque sos muchas las figuras nacionales y hasta internacionales con las que ha compartido colaboraciones.

Lo cierto es que, en el último tiempo, también se especuló sobre una posible relación amorosa que podría unir a La Joaqui con L-Gante, pero ella no dio datos al respecto.

LO RUMORES QUE VINCULAN A L-GANTE Y LA JOAQUI

L-Gante y La Joaqui están cada vez más juntos. Al menos así lo demuestran en las redes sociales, donde viven alimentando rumores de romance. Después de que Pochi de la cuenta @gossipeame deslizara que habrían sido vistos a los besos, el músico publicó una foto osada -y a la vez extraña- de la referente del RKT y sus seguidores están desconcertados.

El cantante de cumbia 420 compartió una postal de las piernas de Joaquinha y un detalle llamó la atención: se puso unos soquetes que llevan su rostro. Lo curioso también es que le agregó un corazón, lo que sembró más dudas sobre el vínculo que mantienen. ¿Son amigos con derecho o es puro marketing?

En las últimas horas, se conoció que la que no estaría para nada contenta con esta relación es Tamara Báez, la ex de Elián, que habría puesto el grito en el cielo. “No me hagas más esto”, sería la frase que le dijo a su ex, según lanzó Juan Etchegoyen en Mitre Live. Lo que sí advirtió La Joaqui es que está lista para enamorarse, ya que hizo terapia para sanar el daño que le causó su noviazgo anterior.

Por otro lado, en el día de ayer, L-Gante subió una foto de una de sus bailarinas y levantó sospechas. El músico pasó la tarde con ella y otras personas en una quinta de lujo pero solo a ella le dedicó un posteo en solitario que más tarde borró.

Fuente: Todo Noticias.