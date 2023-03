La reacción de Dua Lipa ante los "pasos prohibidos" de Migue Granados en un partido de la NBA

Como buen amante de la NBA y recién llegado a los Estados Unidos, Migue Granados aprovechó a pleno su tiempo y asistió al encuentro entre el New York Knicks y Charlotte Hornets, en el histórico estadio Madison Square Garden. Allí el comediante y conductor televisivo supo robarse la atención de las cámaras, de todo el recinto y de una estrella internacional de la música, Dua Lipa.

Los encuentros de la liga de básquet más importante del planeta siempre tiene aristas que van más allá de lo deportivo. Las notas de color están a la orden del día y en este caso no fue algún ritual que acompañan los partidos, el merchandising u otra arista, ya que Granados se encendió cuando escuchó música y una vez que empezó a moverse generó una revolución.

"Para qué me invitan al Madison si saben cómo me pongo", escribió en su cuenta de Instagram en el posteo que es acompañado por un video que se volvió viral y que llegó a tener 197 mil "me gusta" y más de 4.600 comentarios. Es que Migue aparece bailando a puro ritmo y al ser captado por las cámaras de la transmisión apareció en las cuatro pantallas centrales.

Fue visto por los 20 mil espectadores presentes que deliraron con su baile y la gente empezó a gritar. "Primera vez en el Madison y me ponchan con estos prohibidos", escribió en una historia de dicha red social en la que publicó el mismo video". Al finalizar sus movimientos Migue se sentó en la butaca y no pudo evitar estallar de risa.

Aunque lo especial llegó luego cuando la transmisión oficial mostró cómo Dua Lipa siguió atenta el baile de Migue y a puras palmas y sonriendo acompañó el momento. Granados también subió otro video en el que se la ve a la cantante inglesa enganchada con su ritmo. "Cabe destacar que Dua Lipa vio en la pantalla mis prohibidos".

En sus redes sociales se lo puede ver a Granados con camisetas de diversos equipos de la NBA y suele vestirse con indumentaria de los conjuntos de la liga. Su fanatismo es tal que ya se preparó para la llegada de su segundo con una mini casaca de un histórico elenco y jugador. En una foto con su familia, Migue anticipó que pronto serán "cuatro" (con Bernardita, su hija, y Fernanda Otero, su pareja), y el nombre del bebé: "La llegada de Benito, el hermano de Bernardita, es un hecho. Felicidad, amor y ansiedad. Benito no puede estar en mejor lugar".

En ese posteo mostró una camiseta de los Chicago Bulls para niños con el nombre de Dennis Rodman. "¡Te espero con el traje del gusano!" Añadió sobre el apodo del carismático ala-pivot.

Granados, además, también es amante del deporte en general y en el programa que conduce, ESPN Play Room, suele tener como invitados figuras de distintas disciplinas.

