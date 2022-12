La reacción de Thiago de Gran Hermano al conocer la detención de su padre

Daniela, pareja de Thiago dentro de Gran Hermano, le contó a Marcos y Julieta que el participante recibió información del exterior. Al parecer, fans del reality lanzaron recortes de diarios e impresiones de capturas de pantalla con notas sobre la detención de su padre.

Cabe recordar que Julio Medina estuvo preso durante dos semanas luego de que su hijastra, Camila Ayelén Deniz, lo denunciara por violencia de género.

Al enterarse de ello, Thiago le pidió a la producción poder hablar con el psicólogo de la casa y les solicitó que le dieran más detalles sobre el caso.

"Le agarra bajón por momentos, pero está mejor. Lo alivió mucho hablar con Juan (por el psicólogo)", sostuvo Daniela en diálogo con sus compañeros.

Y sumó: "Le dijeron que mucho no hable del tema acá para que no se expanda, pero que ya está todo solucionado, que se quede tranquilo. Que si no le contaron es porque no era nada grave".

"¿Pasarán en la tele todo lo que pasó?", se preguntó Julieta al escucharla. "Y sí", le respondió la joven participante de Moreno. Y se sinceró: "A mí me puso en shock el simple hecho de la dimensión, todos los canales, noticieros re famosos, con el titular el nombre de él".

"Pero pará, ¿cómo sabés todo eso?", quiso saber "Disney". "Porque lo vi boluda", le contestó la novia del joven de González Catán, confirmando así que ella había visto el material en cuestión.

LA DETENCIÓN DEL PAPÁ DE THIAGO

A fines de octubre, apenas dos semanas después de comenzado el reality, Julio Medina fue denunciado por su hijastra, Camila Ayelén Deniz, tras sufrir golpes y amenazas, según informaron en la Comisaría de la Mujer de La Matanza.

En ese momento, el hombre, de 54 años, fue trasladado desde la Fiscalía de N°1 Especializada en delitos derivados de violencia familiar, de género y delitos contra la integridad sexual de La Matanza, hasta la Comisaría Sur 3° de Virrey del Pino donde quedó alojado.

La orden la había dado la doctora Soledad Breggia de la fiscalía mencionada, quien también lo imputó con la intervención de la Secretaría de Género Municipal. Y no fue hasta mediados de noviembre que el hombre recuperó su libertad.

"Acabo de salir en libertad. Quiero aclarar que quiero estar bien con mi familia, quiero reunir a mi familia. No soy un hombre violento y quiero recuperar a mi familia", dijo el papá de Thiago desde el vehículo que lo trasladaba.

Las imágenes fueron compartidas por el periodista Mauro Szeta y rápidamente se viralizaron en todos los medios de comunicación.

Horas antes, Camila había publicado un mensaje en su cuenta de Instagram expresando todo su dolor y angustia ante semejante suceso. "Quiero que se pase esta tormenta que estoy viviendo. Quiero volver a ser yo y sonreír como antes", había escrito la joven.

De acuerdo a la denuncia, Julio había llegado a su casa bajo los efectos del alcohol, había discutido con su hija Brisa y, acto seguido, intentado ahorcar a su hijastro, Lautaro Cáceres.

Entonces, Camila intervino y recibió golpes de puño. Al parecer, la joven pudo refugiarse en la casa de un vecino y horas después denunció a su padrastro en la comisaría.

