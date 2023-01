'La Tora' de Gran Hermano: "Es hermoso Jujuy, a mi me voló la cabeza"

Continúa el reality de Gran Hermano y la posibilidad de ver las 24 horas a los participantes es uno de los mayores atrayentes. Recientemente se viralizó en TikTok un recorte donde se ve a tres participantes de charlando de forma distendida, entre los que hablaban estaba Lucila 'La Tora' Villar quien contó su experiencia en Jujuy.

“A mi me pasó en Jujuy, en Tilcara y Humahuaca, que no conseguía un almacén”, sostuvo 'La Tora'. A esta expresión respondió el participante de Salta, Marcos, quien aseguró que “depende en qué zona”.

'La Tora' remarcó que no encontró algo “tipo fiambrería” y volvió a tener un ida y vuelta con Marcos que explicó: “En el centro de Jujuy, en capital tenés todo. Cuando te vas alejando es dificil”.

Al final de la conversación, Marcos señala “Jujuy es re lindo” y 'La Tora' redobló los elogios y afirmó: “A mí me voló la cabeza, es hermoso. Creo que del norte, Jujuy es lo que más me gusta”.

La Tora habló de su lucha contra las adicciones antes de volver a ingresar a Gran Hermano 2022

Lucila La Tora Villar, exparticipante de Gran Hermano 2022, visitó el programa de Andy Kusnetzoff y habló de sus problemas. La joven confesó en vivo qué fue lo que reveló en el casting para entrar a la casa más famosa, ciclo que conduce Santiago del Moro.

“Por eso no tengo pareja”, comenzó admitiendo la quinta eliminada de la casa, por sus dificultades para mantener la fidelidad. Fue allí cuando la joven explicó que entre sus 16 y 23 años fue adicta al sexo: “Tengo adicción al sexo. No sé decir que no. Si bien elijo, obviamente. Es compulsivo, no tenés la posibilidad de decir que no y era jueves, viernes, sábado, domingo. Capaz que en la semana”, dijo.

Además, agregó que su mayor problema era cuando salía a los boliches: “Cuando salgo a bailar, tomo alcohol, estoy en la barra y quiero una presa. O sea... quiero a alguien”, se sinceró.