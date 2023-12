Lissa Vera sufrió un brutal robo en Navidad: cinco delincuentes le sacaron el auto y amenazaron a su familia

Lissa Vera pasó una Navidad para el olvido en una comisaría de La Matanza, luego de que le hayan robado su auto a mano armada. La ex Bandana relató el difícil momento que vivió y compartió una dura reflexión sobre los hechos de inseguridad en la zona.

En Mañanísima (eltrece) hablaron de las olas de robo en épocas festivas y nombraron a la artista como una de las tantas víctimas. Allí mismo, mostraron su testimonio, en el que estaba visiblemente angustiada. “Espero que tengan una hermosa Navidad hoy, que tengan un lindo día, que puedan pasarlo en familia y que no les pase lo que me pasó a mí hace un rato. Acabo de salir de la comisaría, me robaron el auto en la puerta de mi casa”, comenzó Lissa Vera.

“Encañonaron al papá de mi hija, justo estaba bajando con la nena. Eran cinco pibes y se llevaron el auto”, explicó la cantante sobre el hecho, dando a conocer que Delfina, con apenas cuatro años de edad, también fue testigo del robo. “Uno se pregunta: '¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué suceden estas cosas?' Porque suceden todo el tiempo”, agregó, molesta con los numerosos hechos de inseguridad.

Si bien Lissa Vera confirmó que ninguno de sus familiares resultó herido o sufrió graves consecuencias, la artista se lamentó por toda la situación y la pérdida de su vehículo. “Lo más triste de estas cosas es que tenés que terminar agradeciendo que no le pasó nada a nadie. Gracias a Dios mi hija está bien, Brian (el papá), así que eso, por un lado, está bien. Pero no está bien que vengan de cheto y me saquen el auto que me costó tanto comprarlo”, expresó.

La cantante recordó el hecho en profundidad y detalló todo lo que le robaron: “Cinco pendejos, de la nada. Salieron con el arma, apuntaron. Se llevaron todo. Celulares, documentos, la ropa de mi hija, todo lo que había en el auto. Un desastre”. Por otro lado, se preguntó: “¿No podían salir a robar otro día? ¿Por qué un 24 de diciembre que no te atiende nadie? No está ni el loro en la calle, apenas está la policía patrullando porque están de guardia. Lo peor”.

“Lo que más bronca me da es que seguramente los agarren a los pibitos, pero los van a soltar porque acá no hay consecuencias”, sentenció Lissa Vera, angustiada con la situación que tuvo que vivir en Navidad.

