Lizy Tagliani habló sobre su proceso de adopción: "Si Dios quiere, voy a ser mamá pronto"

Este último domingo, se realizó una nueva edición de La Peña de Morfi, por la pantalla de Telefe y, en la oportunidad, Lizy Tagliani estuvo como conductora del ciclo junto a Diego Leuco.

En medio de su primera entrevista con Nancy Dupláa, Tagliani aprovechó para contar detalles de un momento muy íntimo de su vida como es el proceso de adopción que está atravesando con su marido mendocino, Sebastián Nebot.

"Si Dios quiere, voy a ser mamá pronto", señaló, esperanzada, Lizy Tagliani, ante la inminente llegada de un nuevo integrante a su familia.

"Yo creo que si me dice mamá va a ser un momento de desplomación mundial y emocional total, pero creo que son niños que no vienen tan amigados con esas palabras porque hasta pueden sonar crueles, así que no estoy con esa necesidad", sentenció.

Los deseos por adoptar por parte de Lizy no son nuevos. Desde hace mucho tiempo que expresó sus deseos de sumar un miembro a su familia, pero no tuvo la oportunidad hasta luego de su casamiento con su marido.