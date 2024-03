Marina Calabró y Rolando Barbano, juntos y enamorados tras confirmar su romance

“Nos estamos conociendo”. Con esas palabras, a 17 días de confirmar su romance, Marina Calabró y Rolando Barbano hablaban de su incipiente noviazgo, luego de semanas de desmentidas. En un buen momento sentimental, la pareja asistió al cumpleaños de Yanina Latorre, festejo en donde se mostraron juntos por primera vez.

Fernanda Iglesias captó en su cuenta de Instagram el momento en el que los periodistas hablaban con LAM, relajados ya sin la presión de los rumores sobre el vínculo que tienen. La pareja estuvo invitada en la celebración que organizó la panelista del ciclo de América en la casa de country que tiene en Pilar.

La conductora, vestida con un top y un vestido ceñidos al cuerpo, y el periodista, con remera de los Rolling Stones fiel a su estilo rockero, dijeron presente en la fiesta que contó con barra de tragos, DJ, pista de baile y tuvo la actuación de El Polaco, que puso a bailar a todos.

La relación amorosa, que nació en Lanata sin filtro tuvo su confirmación en el piso del ciclo radial que conduce Jorge Lanata. “Estoy muy bien, estoy feliz, la vida me sonríe, y no se me ocurre nada más”, señaló la periodista. “¿Ustedes tiene un vínculo más allá del compañerismo laboral?”, pinchó el conductor al periodista de policiales.

“Hay vínculo de solidaridad, de empatía, de camaradería”, comentó él, avergonzado pero Lanata lo frenó. “Yo creo que lo lógico sería, en términos de periodista de espectáculos, como soy, lo lógico sería que ustedes anunciaran su relación en este programa, que los ha visto crecer y envejecer. Déjense de romper las bolas y de dar vueltas y cuenten lo que tengan que contar, esto es lo que yo digo. No los quiero apretar ni nada”, lanzó.

“Ayer hablaba con ella porque me entrevistaron acá en la puerta y preguntaron qué éramos, y dije que compañeros de trabajo. ¿Qué iba a decir? ¿Que nos estamos conociendo? La verdad es que nos conocemos como compañeros de trabajo hace un montón de tiempo, por lo que quedaba absurdo. No puedo poner etiquetas, porque sabe cómo somos los jóvenes”, señaló el periodista en aquel momento, mientras ella se la jugó. “Sí, estamos saliendo. Y anote que la valentía corrió por mi cuenta”, sentenció, sonrojados.

Marina, ya más distendida, abrió su corazón. “No me gusta poner fechas, dar explicaciones sobre estas cuestiones porque en el fondo es como una suerte de trampa. Pero bueno, Rolando está separado hace casi un año y yo desde junio del año pasado, así que pasaron muchos meses”, aseguró la periodista a Implacables, que estuvo durante 10 años en una relación con Martín Albrecht.

“Nuestra relación es muy incipiente. Estamos hablando de nada, de fines del año pasado. Y no es porque uno quiera salir a agitar un calendario, pero siempre cuando te preguntan desde cuándo, hay como una cosa que no me gusta atrás. Nunca me había pasado engancharme con un amigo y con alguien con quien tenés mucha confianza, pero desde otro lugar. Confianza al aire y fuera del aire”, señaló.

Fuente: Infobae.