Mateo Messi le mandó un picante mensaje a Ibai Llanos con un increíble pedido

En noche previa a la firma de Lionel Messi con el PSG, en agosto de 2021, el capitán argentino organizó una cena para sus amigos más íntimos en donde no faltó la presencia de Ibai Llanos, el famoso streamer, que había llegado como acompañante del Kun Agüero. Según contó el español, todo salió de maravillas, aunque un audio de WhatsApp de Mateo Mesi lo descolocó.

Ibai contó que esa noche se descontroló comiendo unos "tequeños" (palitos de harina relleno con queso), una de las comidas preferidas de Mateo Messi. Según relató el streamer, esto no le habría gustado nada al pequeño que le mando un picante mensaje de a través del teléfono de sus papá: "Ibai, no vuelvas más, boludo".

Esta anécdota fue contada por el propio Ibai mientras participaba de un programa de cocina con el periodista Gerard Romero, en el que precisamente estaban preparando Tequeños.

El video se viralizó en Tik Tok y muestra que el pequeño Mateo es el más irreverente de los hijos de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo.

Mateo Messi, el más parecido a su papá

En una entrevista con Star+, Lionel Messi contó cómo es su hijo Mateo, el personaje de la familia. "Es igual a mí en chiquito y eso es malo porque no le gusta perder a nada, se arma quilombo, pierde y empieza a hacer quilombo, se pelea con los hermanos. Y como no sabe perder y, para evitar eso, muchas veces lo dejo ganar", detalló Messi, entre risas.

La pasión que Lionel Messi tiene por el fútbol es algo que también comparte con sus hijos. "Los chicos me vuelven loco, todo el tiempo quieren jugar partidos y muchas veces les digo que no. Y cuando jugamos en general no los dejo ganar, aunque a veces sí porque si no Mateo...", continuó, con una sonrisa en la cara.

"Thiago es un fenómeno, tranquilo, buenito por demás, responsable. Mateo es todo lo contrario a Thiago y después Ciro copia mucho a Mateo, se ponen los dos en contra del grande, pero todavía no definió su personalidad", aseguró.

Fuente: TN