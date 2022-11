Mauro Icardi asumió la separación y borró todas sus fotos con Wanda Nara

Wanda Nara y Mauro Icardi parecían no ponerse de acuerdo en lo que respecta a su situación sentimental. Mientras ella desmentía rotundamente la reconciliación, él estaba empeñado en mostrarle al mundo que se estaban dando una segunda oportunidad. Sin embargo, el futbolista parece haberse hartado.

Después de publicar una seguidilla de fotos familiares, otras románticas y hasta subidas de tono, el delantero del Galatasaray tomó una drástica decisión. Hace minutos, dejó de seguir a su esposa en Instagram y borró los últimos posteos e historias con ella.

Los últimos gestos de Mauro Icardi en redes previo a borrar las fotos con Wanda Nara

Wanda Nara confirmó que lleva dos días en la Argentina. Desde entonces, Mauro Icardi no dejó de compartir fotos y guiños amorosos para con la madre de sus hijas Francesca e Isabella.

Luego de que ella negara la reconciliación y asegurara que lo intentó, pero que “no resultó”, él se esmeró en demostrar lo contrario.

En primer lugar, hizo un posteo para recordar las últimas vacaciones en Maldivas y las cenas románticas. Luego, fue por más y le hizo una advertencia con una foto de un beso apasionado en la playa. “Buenas noches. Mañana seguimos...”, escribió arrobándola. Sin embargo, minutos más tarde dio marcha atrás: eliminó las fotos, las historias y dejó de seguir a la empresaria.

WANDA NARA ROMPIÓ EL SILENCIA Y ACLARÓ QUE NO SE RECONCILIÓ CON MAURO ICARDI

Harta de las especulaciones sobre el tema, Wanda Nara rompió el silencio y aclaró que no se reconcilió con Mauro Icardi. Todo indicaba que la crisis había quedado atrás durante el viaje que compartieron a Maldivas, pero las heridas nunca terminaron de cicatrizar.

El anuncio lo hizo la mediática a través de un ida y vuelta con sus seguidores en Instagram. “¿Por qué no decís que te reconciliaste?”, le preguntó un fan. Y ella no se anduvo con vueltas: “Porque estaría mintiendo, intenté porque creo que una relación de tantos años se merecía otra oportunidad, pero no resultó”.

Fuente: Todo Noticias