Mirtha Legrand adelantó detalles sobre su regreso a la televisión: "Voy a volver los fines de semana"

Mirtha Legrand disfrutó este sábado de una de las propuestas teatrales de la Ciudad de Buenos Aires. Su visita a la Avenida Corrientes para ver la obra Tom, Dick & Harry no pasó desapercibida y tuvo un reconocimiento inesperado: le entregaron un ramo de flores y fue ovacionada de pie cuando terminó la función.

Luego de ese emotivo momento, la diva habló TN y aseguró que está muy entusiasmada con su posible vuelta a la pantalla de eltrece. "Vuelvo a la televisión los fines de semana y estamos en tratativas con Adrián Suar, ya casi está. Faltan algunas cosas que no voy a decir", expresó.

En la misma sintonía, desde eltrece confirmaron que están en tratativas y a la espera de una respuesta de StoryLab, pero que el regreso de la conductora está muy próximo.

Además, se mostró muy feliz por haber cumplido la promesa que les había hecho a Nicolás Cabré y Mariano Martínez, actor y director de Tom, Dick & Harry. "Ellos estuvieron en mi último programa y les prometí que iba a venir. Es mi primer salida en Buenos Aires, estuve en Mar del Plata mucho tiempo. Ahora vine acá y cumplí con ellos", remarcó. Y agregó: "Me divertí muchísimo, me he reído tanto. Está muy bien lograda".

"La Chiqui" remarcó que se siente siempre acompañada por su público y adelantó que está pensando en un festejo especial para su cumpleaños. "Voy a festejarlo en mi casa, va a ser una reunión con amigos", indicó sobre sus planes para el 23 de febrero.

Al cierre de la charla, evitó dar precisiones sobre la situación sentimental de su nieta, Juana Viale. "No sé si está separada. Con ella, nos whatsappeamos mucho y no hablamos de eso", concluyó.

Mirtha Legrand recaudó más de 11 millones de pesos en la subasta de una camiseta de Leo Messi

Mirtha Legrand subastó a fines de enero una camiseta con la firma de Lionel Messi y recaudó más de 11 millones de pesos. El dinero será destinado al Hospital Materno Infantil de Mar del Plata. La subasta se realizó durante la gala anual a beneficio del centro de salud, evento al que la diva de los almuerzos suele ir cada año.

En diálogo con Socios del Espectáculo (eltrece), Mirtha compartió su emoción por el dinero recaudado y comentó que consiguió la casaca gracias a Celia, la mamá de Leo Messi. "La llamé a Celia. Fue muy amable. Me dijo que enseguida me la mandaba", detalló la conductora al ciclo televisivo.

Legrand es la Madrina Honoraria de FUNDAMI y todos los años está al frente de la cena que tiene como finalidad la compra de nuevas maquinarias para el hospital.

Fuente: TN