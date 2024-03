Mirtha Legrand habló de la pobreza y los despidos de estatales y explotaron las redes

En la última emisión de "La Noche de Mirtha" en "El Trece", la icónica conductora argentina, Mirtha Legrand, se lanzó a un discurso emotivo y crítico sobre la situación de pobreza y despidos de trabajadores estatales que atraviesa la Argentina.

"A mí me deprime el país, el país es ciertos sectores, me deprime saber que hay gente que no come, me deprime muchísimo. No lo digo porque estoy en televisión para que me quieran más, lo digo porque lo siento.", dijo Mirtha, ante la mirada atenta de Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, entre otros comenzales que se sentaron a su mesa, como José María Muscari. "Yo siempre pienso en un chiquito que está en la casa y le dice al padre, papá tengo hambre", cuestionó.

La conductora continuó su intervención, e hizo hincapié en la difícil situación de aquellos que perdieron sus empleos en el sector estatal, preguntándose retóricamente qué destino les espera a esas miles de personas despedidas."Y la gente que han despedido, ¿dónde va toda esa gente que han despedido? ¿Qué se hace? Son miles de personas. Es terrible lo que estamos viviendo. Hay que pensar en los demás", dijo y completó: "Es terrible eso. ¿Sabes por qué? Me da rabia, me da rabia. Porque es eso, es un país riquísimo".

Antes del fin de semana extra largo, el presidente Javier Milei confirmó que dará de baja miles de contratos de empleados públicos. "Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, también echamos 50.000 empleados públicos, no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos", dijo en el IEFA Latam Forum.

También Manuel Adorni, vocero presidencial, detalló que las cesantías serán por etapas. En esta oportunidad, serán 15 mil los trabajadores del Estado que se verán afectados. La próxima revisión será dentro de tres meses, tal como estableció el Gobierno nacional a través del decreto 286.

Mirtha Legran versus Milei: contra el cierre del cine Gaumont

Esta no es la primera vez que Legrand adopta una postura confrontativa frente a la gestión de Javier Milei.

Pero no fue solo la pobreza y los despidos lo que ocupó la atención de Legrand. También se refirió al cierre del emblemático cine, una medida impulsada por el gobierno de Javier Milei en su plan de recortes económicos. En otro envío de su programa, Legrand había defendido la importancia de preservar este ícono cultural, destacando su visita reciente al lugar y el estado impecable en el que se encontraba.

"Lo del instituto de cine también. Si había alguno que robaba, afuera, que no le den más crédito porque había alguno que robaba", enfatizó Legrand, criticando que el costo de mantener la sala no justificaba su cierre.

Su llamado a preservar el cine Gaumont no pasó desapercibido. Inmediatamente después de sus declaraciones, Milei respondió a través de las redes sociales, compartiendo un mensaje que sugería que Legrand contribuyera económicamente para mantener abierto el cine, una propuesta que fue respaldada por el presidente de Argentina.

Fuente: El Cronista