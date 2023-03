Murió Paul Grant, actor de "Harry Potter" y "Star Wars"

Paul Grant, un actor que trabajó en películas de la franquicia de Star Wars y Harry Potter murió a los 56 años, luego de haber sufrido una descompensación general en una estación de tren de la ciudad de Londres.

El artista fue encontrado desplomado frente a la estación de King's Cross y fue llevado de inmediato a una clínica. Horas después, lo declararon con muerte cerebral. Las causas de su fallecimiento todavía no fueron determinadas.

En declaraciones al portal de Sky News, la hija del actor, Sophie Jayne Grant, confirmó la lamentable noticia. “Estoy desconsolada. Ninguna niña merece que le quiten a su papá. Él era muy conocido y amado. Se fue demasiado pronto”, comentó.

Un vocero del servicio de ambulancias público de Londres explicó al medio The Guardian que los llamaron cerca de las 2 de la tarde del lunes y fueron de inmediato al lugar donde el actor se había desmayado. “Enviamos un equipo y un médico en un auto de respuesta. Tratamos a una persona en el lugar y lo llevamos al hospital como prioridad”.

Quién era Paul Grant, uno de los actores de “Harry Potter” y “Star Wars”

Paul Grant trabajó en varias películas muy famosas dentro de las franquicias más importantes del cine fantástico y de ciencia ficción. En Star Wars, Episodio VI: El retorno del Jedi encarnó a un ewok, mientras que en Harry Potter y la piedra filosofal a uno de los duendes que manejan el banco.

El actor también trabajó en Laberinto, la clásica aventura de 1986 protagonizada por David Bowie y Jennifer Connelly, en donde encarnó a Hoggle, participó de Leyenda, otra película del mismo estilo, protagonizada por Tom Cruise en 1985, y estuvo en Willow, otro film fantástico, en 1988.

“Paul fue el amor de mi vida. El hombre más divertido que conozco. Él hizo mi vida completa. La vida nunca va a ser lo mismo sin él”, aseguró su novia, Maria Dwyer, en un posteo en las redes sociales.

Una de las hijas de su novia creó una web en el sitio Go Fund Me para recaudar fondos para un funeral masivo. “Estoy comenzando esta página ya que Paul lamentablemente falleció ayer y me gustaría darle la mejor despedida que se se merece”, indicó en el posteo.