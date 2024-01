Occhiamin: salió a la luz un detalle tras el beso de Nico Occhiato y Flor Jazmín

Los seguidores de la pareja Occhiamin están emocionados después de que Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña confirmaran finalmente su relación en público , besándose por primera vez en el stream de Nadie Dice Nada de Luzu TV, desde Pinamar, donde están transmitiendo durante el verano.

Los fanáticos, en su entusiasmo, no solo compartieron el clip del beso una y otra vez, sino que también destacaron un detalle crucial. Notaron que después de besarse, Flor Jazmín le susurra un romántico "te amo". Las redes sociales se llenaron de comentarios como: "Mirando la repetición del beso, me di cuenta de que ella, después de besarse, le dice 'te amo'. Muerto de amor me tiene Occhiamin en Nadie Dice Nada".

La confirmación pública de la relación entre Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña generó un gran revuelo entre los seguidores, quienes están ansiosos por conocer más detalles sobre esta nueva pareja. La expresión de amor de Flor Jazmín después del beso ha añadido un toque de ternura que ha conquistado a los fans.

Nico Occhiato y Flor Jazmín

CÓMO HABRÍAN SIDO LAS ESCENAS DE CELOS DE FLOR VIGNA A NICO OCCHIATO Y FLOR JAZMÍN PEÑA

“No estaba celosa, Flor Vigna sintió traición porque eran amigas”, aclaró Damasia Ochoa, y recordó cómo fue toda la movida. “Fue como 'sos mi amiga, nos viste que estábamos juntos' y empezó a surgir esa historia”, agregó la flamante panelista.

“Si bien Flor se la presentó, fue Occhiato el que pidió a Flor Jazmín. En ese momento ella no era conocida”, explicó Maite. “En ese momento, muchos la trataban de loca a Flor Vigna por los celos porque le decían 'si a Flor Jazmín le gustan las chicas'”, dijo, y Ángel agregó que “siempre fue bisexual”.

“Encima se lo ganó Flor Jazmín a Flor Vigna ese Bailando. Entró más tarde y lo ganó”, recordó Maite. “Se lo ganó a ella. Al final fueron Flor Vigna y Nico. Le ganó el Bailando y el novio, todo”, cerró Ángel, con ironía.