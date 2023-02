Ricardo Darín y Tom Cruise se sacaron una foto en la previa de los Oscar

El actor Ricardo Darín y el director Santiago Mitre, de la película “Argentina, 1985″ fueron invitados al almuerzo de los Oscar en Beverly Hills, el clásico encuentro que se realiza un mes antes de la entrega. Como era de esperarse, ambos se encontraron con muchas figuras del cine internacional y una de ellas fue Tom Cruise.

A través de su cuenta de Instagram, el cineasta argentino, Mitre, compartió una foto que se sacaron los tres luciendo muy elegantes de traje y corbata. “Con Ricardo Darín no pudimos decir que no”, escribió Mitre en las historias junto a un sticker de Top Gun: Maverick.

Después, el director también compartió otra foto donde la cinéfila Sirena de la comarca mostraba que Santiago estaba a unas filas de distancia de Steven Spielberg.

Por su parte, Darín republicó la imagen donde se lo ve señalando a Cruise con una sonrisa en su rostro junto a otra analógica donde está posando junto a Peter Lanzani. Argentina, 1985 está nominada a los premios Oscar como mejor película internacional y competirá contra All quiet in the western front, de Alemania; Close, de Bélgica; EO, de Polonia, y The quiet girl, de Irlanda. La ceremonia de la premiación se realizará el domingo 12 de marzo en el Dolby Theatre de Los Ángeles.