Rocío Robles rompió el silencio y aclaró lo que pasó con Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul

Rocío Robles hizo un descargo en sus redes sociales tras el escándalo por el supuesto affaire con Alexis Mac Allister. En sus palabras, explicó qué pasó en la fiesta en un boliche de Puerto Madero por el cumpleaños de Rodrigo De Paul.

“Cuando llegué en ningún momento nos revisaron las carteras o nos sacaron los teléfonos”, contó la panelista por la versión que circuló. Además, dijo que pasó “un buen momento” en el evento y aseguró: “No estuve con nadie”.

“No tenía pensado aclarar nada porque cuando una habla las cosas crecen”, escribió Rocío en las primeras palabras de su posteo. “Yo estoy soltera y no tengo nada que esconder. Sin embargo, desde el primer momento en el que fui consultada al respecto, siempre dije la verdad”, indicó ella.

“No estuve con NADIE”, lanzó Robles en mayúsculas. “Pero cuando la intención es pura y exclusivamente dañar, no me puedo quedar callada. Todo lo que están diciendo es mentira. Me jode que se digan cosas así como si no pasara nada, sin pensar en las personas que las rodea”, reflexionó.

Luego, explicó que nunca les pidieron los celulares en la fiesta que se hizo en Puerto Madero. “No había nada que ocultar. Había mucha gente del medio y todos pasamos un buen momento”, contó al respecto.

Además, se refirió al mensaje que Ángel de Brito mostró al aire de LAM (América) y que supuestamente le había enviado el agente de prensa de Alexis Mac Allister. “Es fake, esta persona no existe”, lanzó Rocío, desmintiendo la información que dio el periodista de espectáculos.

Qué decía el supuesto mensaje que envió el asistente de Alexis Mac Allister

Este lunes circuló la versión de que Alexis Mac Allister le habría sido infiel a Ailén Cova con Rocío Robles en el cumpleaños de Rodrigo de Paul. Después de que se convirtiera en uno de los temas del día, trascendió que el agente de prensa del futbolista del Liverpool mandó al frente a otro jugador que supuestamente sí estuvo con la periodista que trabaja en F3 (ESPN).

Al aire de LAM (América), Ángel de Brito contó que le había llegado un mensaje del agente de prensa. “Fake news”, leyó el conductor del ciclo. Luego, reveló lo que acababa de recibir: “Hoy están tratando de instalar maliciosamente que Alexis salió con la periodista Rocío Robles en el cumpleaños de Rodrigo de Paul donde había cientos de personas del ambiente del fútbol”.

Lo inesperado en ese momento fue que el supuesto asistente de Alexis terminó por mandar al frente a De Paul, otro campeón del mundo. “La realidad es que Robles salió con el anfitrión del cumpleaños. Mac Allister llegó solo y se fue solo”, dijo Ángel. Y completó: “O sea que me está confirmando que estuvo con Rodrigo de Paul. Le agradecemos a Ramiro Rodríguez”.

