Santi Maratea fue a limpiar al Obelisco tras los festejos: "El que quiere venir que venga"

Después de tres días de festejos tras el triunfo de la Selección argentina en el Mundial de Qatar 2022, Santi Maratea fue a limpiar el Obelisco. “El que quiere venir que venga”, animó en sus redes sociales.

En sus historias de Instagram, el influencer se hizo eco del debate post feriado y celebración y señaló: “Hay mucha gente en Twitter diciendo 'che, ahora vayan a limpiar el Obelisco' y... No me parece mala la idea”. “Agarré 20 bolsas y estoy yendo a juntar basura. El que quiere venir, que venga”, animó.

Minutos después, se mostró en el microcentro porteño recolectando la basura que había quedado en las calles. Algunas personas se mostraron entusiasmadas con la iniciativa y no dudaron en acercarse a colaborar. Incluso le llevaron guantes y más bolsas.

Su gesto no pasó inadvertido entre los usuarios que celebraron la iniciativa. “Santi Maratea te organiza una juntada para seguir festejando y escabiándote un martes, y al otro día una para ir a limpiar todo”, “No puedo creer que haya gente criticando a Santi Maratea. Loco, lo hace sea por el video o no; se puso guantes, agarró bolsas y salió a limpiar”, “Qué chabón capo Santi Maratea loco”, fueron algunos de los comentarios.

SANTI MARATEA CONVOCÓ A CELEBRAR LA COPA EN EL OBELISCO

Tras el gran triunfo de la Scaloneta, todos salieron a las calles a festejar. Si bien Santi Maratea estuvo en el Obelisco, se quedó con ganas de seguir la fiesta y fue una de las figuras que le propuso a sus seguidores regresar al histórico monumento e insistió en que este martes sea feriado nacional -algo que finalmente decretó el Gobierno-.

Todo comenzó cuando, en horas de la mañana, el influencer preguntó en Twitter: “¿Alguien para desayunar birra en el Obelisco?”. Al ver que tenía quórum, animó a sus más de tres millones y medio de seguidores a ir al centro de la Ciudad de Buenos Aires.

“Bueno, buen día. Agarrá tu documento... Si te fijás donde dice nacionalidad, dice 'Argentina'. O sea, 195 países y vos tuviste la suerte de nacer en el mejor país del mundo”, comenzó diciendo orgulloso.

Tras repasar su celebración del domingo en el Obelisco, señaló que en las redes no se habla de otra cosa. “Veo gente que dice 'que se repita lo de ayer, qué lindo', 'qué lástima que no es feriado', 'estoy manija, quiero seguir tomando birra todo el día'... ¿por qué están tan agarrados a las reglas? ¿Nacieron en las europas? ¡Sigamos la joda! ¿Quién nos va a frenar?”, exclamó.

“Que no hayamos conseguido que hoy sea feriado, no quiere decir que no podamos conseguir que mañana sea feriado, yo no bajaría los brazos”, dijo en sus historias de Instagram previo al anuncio.

“¿Quién nos frena? Somos campeones del mundo. Yo propongo ir, llevar un par de champanes y un parlante y la vamos a haciendo. (...) ¿Quién nos frena? Festejemos hasta que declaren feriado”, alentó.

Hecho el anuncio, el influencer salió rumbo al microcentro, alquiló un cuarto en un hotel que está en esa zona con el fin de tener un lugar para cargar los parlantes y pedir bebida, y aclaró que si bien arranca “perfil bajo”, la fiesta se extendería toda la noche. Finalmente, estuvieron hasta el martes inclusive.

Fuente: Todo Noticias.