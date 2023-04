Silvina Luna empezó su tratamiento de diálisis: "Sin esta máquina no podría vivir"

Este miércoles, Silvina Luna compartió un video de aproximadamente un minuto y medio donde mostró cómo es su nueva rutina obligada por sus problemas de salud. A través de su cuenta de Instagram, donde cuenta con más de un millón y medio de seguidores, la modelo mostró el momento en el que se realizaba diálisis, mientras se encuentra en la espera para un trasplante de riñón.

Allí filmó el procedimiento que le realizan, reveló cómo se siente y se mostró agradecida por la oportunidad de seguir viviendo y peleándola. “Les comparto esta rutina nueva en mi vida. Al principio lo viví con angustia por lo nuevo e inesperado, pero luego pasé a una etapa de aceptación de lo que es. Esta máquina que tengo conectada a mí, hace el trabajo de los riñones. Así que sintiendo agradecimiento. Sin esta máquina no podría vivir”, comenzó diciendo la modelo en el texto que escribió debajo del video que compartió.

La modelo explicó la rutina de su tratamiento: “Esto lo hago 3 veces por semana 4 horas. Hasta que pueda trasplantarme. Todavía no estoy en lista porque se tienen que ver otras cosas antes. Así que con la idea de seguir viniendo un tiempo más”, explicó. Luego, Luna abrió su corazón y le contó a sus seguidores cómo se siente: “A veces me canso, me duele todo, no se me pasa más. Esto es día a día en base a como me siento y organizo el día. Mándenme buena energía Y de esta salimos”, cerró emocionada.

En solo una hora el posteo superó 42 mil me gusta y cientos de comentarios por parte de los fanáticos, familiares y amigos de Silvina, quienes le regalaron cientos de mensajes de apoyo en este proceso de recuperación.

Y quizás anticipando esta gratitud, en el video Silvina también le habló a sus fanáticos para que puedan escuchar de su voz lo que estaba ocurriendo. “Estoy en diálisis. Para los que no saben, es una máquina que lo que hace es funcionar como un filtro para mi riñón, ósea que me está ayudando a vivir y lo tomo así. Le agradezco a esta máquina, me imagino que me está haciendo todo lo mejor posible”, contó con barbijo puesto y recostada en una camilla, mientras enfocaba al aparato que la estaba tratando.

“Estoy en una sala, hay muchas personas que se dividen por un biombo de plástico y bueno, tengo 4 horitas así que si quieren déjenme en los comentarios algún libro o video copado para ver cuando estoy acá “, concluyó la modelo, interactuando con los usuarios.

Cabe recordar que Silvina Luna viene luchando por su salud desde hace producto de una mala praxis a raíz de una cirugía estética en la cola que se realizó en 2010 en manos del cirujano plástico, Aníbal Lotocki. En febrero de 2023 se conoció la noticia de que necesitaba un trasplante de riñón y que estaba en la lista de espera del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) fue ella quien se ocupó de hacer pública esta noticia contando que “se encuentra con muchas energías y ganas de seguir”.

“Hoy la vida me propone esto y lo encaro con todas mis fuerzas, aferrándome a la vida. Y encontrando sentido en las cosas más simples. Agradezcan mucho lo que tienen, seguramente tengan una lista enorme, no den nada por sentado”, había dicho la actriz en sus redes sociales anunciando la espera del trasplante.

Aquella intervención quirúrgica fue la que le trajo a Luna problemas de salud de por vida. Durante el proceso sufrió una intoxicación de metacrilato que ingresó en su torrente sanguíneo y le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia renal.

Parte de este proceso Silvina la volcó en Simple y consciente, su libro y sitio de Instagram en el que revela el aprendizaje de estos años. “Hablo un poco del pasado, de mi historia, de cómo resignifiqué muchas cosas. Ir al pasado y contar cómo fui sanando. Después hablo de estas experiencias y encuentros que tuve con gente maravillosa”, señaló en una entrevista con Infobae.

