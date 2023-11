Sofía Clerici rompió el silencio después del escándalo con Martín Insaurralde: "No hice nada malo"

En su primera declaración a los medios desde la polémica sobre su viaje a Marbella con el político, la modelo Sofía Clerici abordó las cámaras de Poco Correctos (eltrece) para defenderse: "Estoy tranquila porque no hice nada de malo; inventan muchas cosas".

Aunque inicialmente mostró reticencia a hablar, ante la insistencia del reportero, se limitó a responder: "No puedo decir nada porque no me interesa hablar de nada". Sobre la consulta de si solicitó la devolución de sus carteras a la Justicia, aclaró: "No pedí nada. Mi abogado se está encargando de todo. No hice nada. Estoy tranquila".

En relación a su situación sentimental actual, aclaró que no tiene pareja: "Todo el mundo inventa, así que sigan inventando. Que tengo un nuevo novio... No tengo novio ni estoy con nadie".

insaurralde y clerici

En cuanto a su emprendimiento, destacó: "Se está vendiendo un montón, así que re feliz, contenta. Síganme. Estoy muy contenta con mi marca y vamos a hacer cosas nuevas". Mientras daba la entrevista caminando por la calle, algunas personas la increparon gritándole "devolvé los dólares".

Sobre el pedido de Sofía Clerici a la Justicia para recuperar siete carteras Louis Vuitton, el periodista Sergio Farella reveló en Somos Buenos (TN) que la modelo solicitó que le devolvieran estos artículos, que fueron incautados en un allanamiento a su hogar después del escándalo del "Yategate" con Martín Insaurralde.

"Farella comentó que la principal preocupación de Sofía Clerici no son los 600 mil dólares que le confiscaron de su casa. Sobre el dinero no pidió nada; sin embargo, a través de sus abogados, solicitó que le devuelvan siete carteras Louis Vuitton", indicó el conductor Santiago Fioriti.

Recordó que durante el allanamiento realizado después de la imputación de la modelo por lavado de dinero, se incautaron 600 mil dólares, dos millones de pesos y dos millones de pesos uruguayos. Farella concluyó mencionando que la Justicia debe analizar la solicitud de devolución de las carteras y asegurar que permanezcan en posesión de la modelo, quien está siendo investigada por encubrimiento del enriquecimiento de Martín Insaurralde.