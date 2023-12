Susana Giménez apoyó a Javier Milei y anticipó su regreso a la Argentina: "Hay que ayudarlo"

Susana Giménez regresó de la entrega del Martín Fierro Latino en Miami y habló, desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, sobre la posibilidad de volver a vivir en Argentina tras la victoria de Javier Milei, tal como lo había anticipado antes del balotaje.

“Estoy contenta. Hay que ayudarlo”, dijo sobre el presidente electo en un móvil para Socios del espectáculo (eltrece).

En ese momento, el notero le dijo: “Se vienen tiempos difíciles, ¿tenemos que aguantar?”. A lo que la diva indicó: “Aguantar no, protestar, salir a la calle, desarmados, pero protestar”.

Respecto a la chance de instalarse nuevamente en el país, señaló: “Seguramente, sí, sí. Después del teatro. O cuando me toque, porque yo empiezo siempre en julio, hace años”.

Susana Giménez se enojó cuando le preguntaron por la situación económica del país: “No me hagas calentar”

Aunque Susana Giménez pasa la mayor parte de sus días en Uruguay, viajó a la Argentina para votar en el balotaje 2023. Como siempre, la conductora estuvo charlando con la prensa y aseguró que espera que, más allá del ganador del domingo 19 de noviembre, el país pueda salir adelante.

“Estoy esperanzada como todos los argentinos. Esperemos que este país maravilloso, rico y poderoso vuelva a ser lo que era. Hay que bajar los impuestos, pensar en la gente, poner cloacas y agua. Yo creo que gane quien gane lo tiene que hacer. En el siglo XXI la gente no puede no tener cloacas ni agua. No es normal. Y no me hagas calentar”, comentó en diálogo con TN.

Después de votar, Susana aseguró que la decisión fue muy sencilla porque son solo dos candidatos: “No me costó nada. Yo estoy contenta si la Argentina levanta. Eso es lo que me pone feliz”. Además, la figura había adelantado que tenía que realizar un viaje internacional: “El jueves me voy a Estados Unidos por el Martín Fierro Latino”.

Con respecto a su futuro laboral, la conductora televisiva reveló que tiene planeado un viaje a México muy pronto para llevar adelante las grabaciones de LOL, un programa de humor. “Ya tengo el contrato firmado”, contó.

Qué había dicho Susana Giménez en las elecciones de octubre

“Yo no quiero meterme en política, porque ya todo el mundo sabe lo que pienso”, aseguró al ser consultada sobre lo que esperaba de esta jornada. Después de hablar de su apoyo a Patricia Bullrich, hizo un fuerte pedido: “La reflexión es que solo quiero que Dios se acuerde de este país, uno de los más ricos del mundo, tenemos todo. Está lleno de litio, que es lo que en este momento busca el mundo”.

Fuente: TN