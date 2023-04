Ulises Bueno está con un problema respiratorio y hay preocupación por su salud

En las últimas horas en sus redes sociales, Ulises Bueno publicó un comunicado, donde habló de su salud. El artista debió suspender shows debido a que presentó un problema respiratorio.

"Queremos agradecer a todos los que se comunicaron/consultaron por el estado de salud de Ulises Bueno. Él se encuentra cursando una bronconeumopatía aguda con síndrome febril, disnea con baja saturación de oxígeno", comienza diciendo el comunicado.

En el mensaje indican que el artista requirió la asistencia de oxígeno en su domicilio.

"Por este motivo de fuerza mayor, los shows programados para este fin de semana serán suspendidos", advierte dicho comunicado. "Los mantendremos informados de su evolución. Desde ya muchas gracias. Saludos", finaliza.

En tanto, hacia el final del día viernes se supo que el cuadro es más complicado de lo que se creyó en un primer momento, lo que podría derivar en una internación del músico cordobés.

"No sabemos cuándo podrá volver porque esta en una situación grave", informó su representante Ariel "Chicho" Capozzuca en comunicación con el noticiero del canal cordobés El Doce, Telenoche, y confirmó que "Según la recomendación médica, en las próximas horas vamos a tener que hacer internación".

Si bien descartó que esta enfermedad tenga relación alguna con la operación de garganta que Ulises Bueno se sometió el año pasado, admitió que el cuartetero no está oxigenando bien por la mucha tos que tiene, a lo que se suma que la fiebre "No está bajando".

"Lo importante es que él esté bien y que no traiga ninguna repercusión. Estos temas son complicados y no sabemos cuándo puede volver a cantar por que no es algo sencillo lo que tiene", concluyó el empresario.