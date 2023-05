Wanda aclaró las fotos del choque: "Solo me bajé a ayudarlo"

Recientemente se viralizaron fotos de Wanda Nara ayudando a un hombre que se acababa de caer de una moto en un accidente. Según explicó la empresaria, presenció lo ocurrido cuando se dirigía a grabar MasterChef y se bajó a socorrer al herido.

En Intrusos (América) mostraron las fotos del accidente en donde la modelo se encuentra ayudando al hombre que se había caído de su moto. Al parecer, luego de ver lo que había pasado, la conductora hizo la llamada al 911 y esperó a que trasladaran al herido al hospital.

Al ser consultada por lo ocurrido, Wanda Nara explicó la situación: “Para tranquilizarlos a todos, porque me están escribiendo un montón: el auto que me traía al canal, a las 7 de la mañana, venía por Libertador, yendo a Martínez, y el accidente del señor de la moto era de la otra mano. Yo vi el impacto y con mucha precaución me bajé y fui una de las primeras en llegar”.

“Mi auto no estaba involucrado... yo estaba en la otra mano, pero hice lo que hubiera hecho cualquiera. Vi la moto impactar contra el piso y frené”, detalló. La imagen que compartieron en el ciclo televisivo muestra al motociclista sin el casco tirado en la calle con su vehículo al lado. Detrás del hombre está Wanda Nara, quien sostiene la mochila del accidentado.

En las últimas horas la empresaria había realizado una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram. Uno de sus seguidores aprovechó para preguntarle si extrañaba a sus hijos y ella mostró el registro de llamadas diarias que tenía con sus pequeños. Sin embargo, lo que captó la atención de muchos usuarios fue la llamada al 911 que Wanda había realizado dese su teléfono.